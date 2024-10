Red Bull wil van RB21 geen revolutie maken met oog op 2026

Red Bull is verwikkeld in een hevige strijd met McLaren en weet dat het seizoen 2025 nog lastiger kan worden als het geen grote vooruitgang boekt met de auto. Maar door een combinatie van budgetplafondrestricties en de regelrevolutie van 2026 - wanneer Red Bull met zijn eigen motor gaat rijden - wil het Oostenrijkse team geen radicale wijzigingen doorvoeren. "In deze business ben je altijd aan het jongleren en moet je gestaag vooruitgang boeken", legt teambaas Christian Horner uit over het zoeken naar de juiste balans. "Je kunt niet te ver in de toekomst kijken. In de Formule 1 is tweeënhalf maand al 'lange termijn' en wat we dit jaar leren is relevant voor volgend jaar. De auto van volgend jaar wordt een evolutie van de auto van dit jaar. Er zijn zo veel onderdelen van de auto van vorig jaar meegegaan naar de auto van dit jaar. Dat is hoe het budgetplafond werkt. Tenzij er een significante performance-upgrade in zit, heeft het geen zin [om veranderingen door te voeren]."

Red Bull focust zich niet alleen op de auto, maar ook op de krachtbron. Vanaf 2026 rijdt het team namelijk met eigen motoren uit de Red Bull Powertrains-fabriek, in samenwerking met Ford. Het is een enorme onderneming en dat ging gepaard met grote investeringen, maar die moeten zich uiteindelijk gaan uitbetalen. "Dit is verreweg onze grootste uitdaging", meent Horner. "We hebben een start-up gecreëerd, zeshonderd mensen aangetrokken, een fabriek gebouwd, het proces in gang gezet en een groep mensen bij elkaar gebracht om te werken binnen een Red Bull-cultuur die zo succesvol is geweest aan de chassiszijde."

"Natuurlijk zijn veel van die mensen van andere teams en leveranciers in F1 gekomen, maar het is een enorme onderneming om zeshonderd mensen en al je processen, je toeleveringsketen, alles op elkaar af te stemmen om in 2026 aan twee teams te kunnen leveren", vervolgt Horner. "We hebben ook het voordeel van een geweldige partner in de vorm van Ford Motor Company. Die samenwerking werkt erg goed. Maar het is onvermijdelijk dat er pijn op de korte termijn is, maar op de lange termijn is er de winst dat we alles onder één dak hebben, met de ingenieurs erbij. We hebben al het voordeel en het verschil gezien van het feit dat chassis- en motortechnici in wezen naast elkaar zitten nu we de 2026-motor beginnen te integreren in de 2026-auto."

Verouderde windtunnel

Red Bull heeft dit jaar lang gezocht naar de oplossingen voor de balansproblemen die het ervaart met de RB20, waarbij een probleem met de correlatie in de windtunnel aan het licht is gekomen. De renstal maakt nog steeds gebruik van de faciliteit in Bedford, dat al sinds 2005 in gebruik is. Sindsdien is er wel het een en ander vernieuwd aan de windtunnel, maar volgens Horner is deze nog altijd niet zo geavanceerd als andere moderne faciliteiten. "We wisten altijd al wat de beperkingen van de windtunnel waren", verklaart de Brit. "Maar nu we echt de limiet opzoeken met de aerodynamica van deze auto's en je in de kleinere marges terechtkomt, worden die beperkingen zichtbaar."

Red Bull kon pas groen licht geven voor de nieuwe windtunnel toen bekend werd dat er een streep ging door het idee om deze windtunnels in de ban te doen. "Er was een tijd dat windtunnels verboden hadden kunnen worden", herinnert hij zich. "Er was een discussie gaande of dat wel zou gebeuren en of CFD het dan zou vervangen. Adrian [Newey, ontwerper] heeft niet aangedrongen op een nieuwe tunnel totdat daar duidelijkheid over was. Maar Aston Martin wilde een nieuwe tunnel en de FIA veranderde van standpunt. Het was dus een kwestie van: 'We moeten dit doen en wel nu, want de windtunnel die wij nu gebruiken is zeer inefficiënt.'"

Gevraagd wat de uitdagingen zijn voor Red Bull met zo'n oude windtunnel, antwoordt Horner: "We hebben een faciliteit die zestig jaar oud is. Het is een overblijfsel van de Koude Oorlog. Deze was goed genoeg om door de jaren heen fantastische auto's voor ons te produceren. Maar dat heeft ook zo zijn beperkingen. Dus als het onder de vijf graden [Celsius] is, kunnen we niks doen. Bij meer dan 25 graden wordt hij behoorlijk onstabiel."