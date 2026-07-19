Red Bull wijst opvolger van Verstappens race-engineer Lambiase aan
Tom Hart leek eerst op weg naar Williams, maar Red Bull heeft hem kunnen overtuigen om toch te blijven. Hij zal op termijn Gianpiero Lambiase opvolgen, die zich in 2028 bij McLaren voegt.
Red Bull zal het aanstaande vertrek van Lambiase zoals verwacht intern opvangen. Max Verstappen gaf enkele weken geleden al aan dat hij persoonlijk al een opvolger binnen het team op het oog had, en dat blijkt nu om Tom Hart te gaan. Na eerdere berichtgeving van De Telegraaf heeft Red Bull inmiddels aan Motorsport.com bevestigd dat Hart inderdaad Lambiase’s rol als race-engineer zal overnemen.
De Britse engineer leek in eerste instantie op weg naar Williams, maar Red Bull heeft die transfer kunnen voorkomen. Hart zou aanvankelijk aan de slag gaan als race-engineer van Alexander Albon, maar Red Bull heeft het verzoek bij Williams neergelegd om die transfer terug te draaien – en daar is inmiddels overeenstemming over bereikt.
Tijdens de Grand Prix van Oostenrijk zinspeelde Laurent Mekies al op deze ontwikkeling. Toen hij werd gevraagd naar de geruchten over hoofdengineer Paul Monaghan, die op weg lijkt naar Cadillac, reageerde Mekies:
“Als ik kijk naar de namen die de afgelopen maanden de ronde hebben gedaan, dan zijn de meesten nog altijd in de garage. Sommigen hebben nooit weg gewild, anderen zijn van gedachten veranderd en blijven bij ons.”
Die laatste woorden duidden dus op Hart. Hij is de voorbije seizoenen steevast de performance engineer van Verstappen geweest, maar vervult dit jaar een andere rol die beide auto’s betreft. De exacte ingangsdatum als race-engineer is nog niet vastgesteld, aangezien dat nog ligt aan de datum waarop Lambiase’s werkzaamheden bij Red Bull stoppen.
Lambiase voegt zich in 2028 bij McLaren, maar hij zal voordien met gardening leave gaan. De verwachting luidt dat Hart in 2027 daardoor begint als race-engineer en Lambiase gedurende het lopende seizoen al een paar keer zal vervangen. Om de verandering zo soepel mogelijk te laten verlopen, heeft Hart tijdens de filmdag van Isack Hadjar op Silverstone ook al enige ervaring op kunnen doen.
Ook als Verstappen besluit om Red Bull te verlaten, dan zal Hart nog altijd de rol van race-engineer vervullen – in dat geval alleen voor Verstappens opvolger.
Waar Red Bull Hart uiteindelijk weet te behouden, is Monaghan te midden van alle speculatie wederom afwezig tijdens het raceweekend op Spa-Francorchamps. Een overstap naar een ‘nog hogere functie’ bij Cadillac lijkt aanstaande, al heeft hij formeel zijn ontslag bij Red Bull nog niet ingediend. Monaghan miste twee weken geleden eveneens de Britse Grand Prix op Silverstone.
Tom Hart on the podium with Max Verstappen after the 2022 Azerbaijan Grand Prix
Photo by: Red Bull Content Pool
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