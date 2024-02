Red Bull Racing is voorafgaand aan het Formule 1-seizoen 2024 overgestapt op een iets ander concept. Technisch directeur Pierre Waché heeft in de paddock uitgelegd dat de achterliggende filosofie onveranderd is, maar dat het concept wel op de schop is gegaan. Het komt doordat Red Bull een plafond zag in de doorontwikkeling van het vorige concept. De kampioensformatie heeft daardoor elementen van Mercedes gebruikt - waaronder de gulleys die ver naar achteren doorlopen - al grapte Waché over die vergelijking: "Het is niet helemaal hetzelfde, het is veel beter!"

Nieuwe voorvleugel van Mercedes oogt 'interessant'

Tijdens de wintertest bleek Red Bull de zaakjes aardig voor elkaar te hebben, al rekenen Waché en de zijnen zich nog niet rijk. "Ik hoop natuurlijk dat het gat nog groter is dan vorig jaar, maar ik weet het niet. Ferrari zag er ook sterk uit tijdens de testdagen en de belangrijkste vraag die wij hebben is hoe alle dingen van dit specifieke circuit - met het agressieve asfalt - zich vertalen naar andere banen. Ik denk daardoor niet meteen dat het makkelijk gaat worden."

Dat komt ook doordat concurrenten de Red Bull-auto van vorig jaar grotendeels hebben gekopieerd: "Of ze begrepen wat wij deden? Dat weet ik niet, maar als ik de ontwikkelingen van andere auto's nu zie, dan denk ik wel dat ze het begrijpen. Misschien hebben ze ook nog wel andere dingen gevonden die erg interessant zijn. Dat Mercedes een werkende voorvleugel heeft met in principe drieënhalve elementen is ook erg interessant om meer outwash te creëren."

Twee updatepakketten in de pijplijn bij Red Bull

Het betekent in ieder geval dat Red Bull niet stil kan zitten en dat zal volgens Waché ook niet gebeuren. Het team heeft nu al enkele updates in de pijplijn zitten voor het eerste gedeelte van het seizoen. Vanaf Japan zouden die meer in de richting van zeropod kunnen gaan, al stelt Waché dat enigszins bij. "Ik weet niet wie dat heeft gezegd, maar natuurlijk pushen we aan het begin van het seizoen relatief hard. In onze business wil je namelijk zo vroeg mogelijk zoveel mogelijk performance vinden. Het gaat immers om de punten en niet om zo snel mogelijk zijn in Abu Dhabi."

Het betekent dat Red Bull vooral in de beginfase van het seizoen gas wil geven. Het gebeurde vorig jaar ook, waarna er vanaf Singapore - toen de voorsprong groot genoeg was - helemaal geen updates meer volgden en alle focus op 2024 kon. Het is een beproefd recept. "Na een paar races zullen we met een update komen en dan aan het begin van het Europese seizoen nog weer, al zullen we niet helemaal naar zeropod gaan", legt Waché tijdens een exclusief interview met Motorsport.com uit. Het is meer dat we nu nog in een vroege fase van ons eigen concept zitten en dat we het nog verder kunnen ontwikkelen." Het sidepod-concept van Red Bull is ook extreem, maar op een andere manier dan zeropod. Zo heeft Red Bull vooral een grote enorme undercut onder de sidepods door, aangezien die - samen met de inlets - erg agressief zijn vormgegeven.

Het belang van de virtuele wereld

Helmut Marko heeft laten optekenen dat het veranderen van concept in het begin best spannend was, al nuanceert Waché: "Op zich is dat niet meer dan met andere nieuwe dingen. Je hebt altijd enige twijfels over de wat de tools je vertellen en over de correlatie met het echte circuit. Maar goed, dat geldt niet alleen voor deze veranderingen. Dat geldt in algemene zin en daarbij moet je vooral vertrouwen op de informatie je hebt. Als je correlatie niet helemaal klopt, dan probeer je die dingen natuurlijk aan te passen, maar je moet in eerste instantie afgaan op de tools die je hebt."

Voordeel is dat de correlatie van de Red Bull-simulator en de windtunnel in de voorbije jaren sterk zijn verbeterd, zo liet Max Verstappen in de paddock weten. "Ik hoop ook dat onze simulatietools goed zijn!", reageert Waché met een lach. "Daar investeren we in ieder geval flink in. Dat komt ten eerste doordat het aantal testdagen tegenwoordig zeer beperkt is en ten tweede doordat je met het budgetplafond geen onderdelen meer naar het circuit kunt brengen om ze daar eventjes te testen, simpelweg voor de ontwikkelingsrichting. Die dingen gaan niet meer en daardoor worden de simulatietools steeds belangrijker in F1." Voor Red Bull is het met de aanstaande updates in gedachten in ieder geval bemoedigend dat de correlatie van de RB20 in Bahrein goed is gebleken.

Analyse: Dit zeggen de data over Max Verstappen, Ferrari en de F1-testdagen in Bahrein