Red Bull vreest nog een motor te verliezen na crash in Hongarije

Voor het tweede Grand Prix-weekend op rij ging het zondag in Hongarije al snel mis voor het team van Red Bull. Nadat Max Verstappen in Silverstone al snel in de bandenstapels eindigde, werden in Hongarije door een fout van Valtteri Bottas beide Red Bulls vlak na de start van de baan gekegeld. Max Verstappen kon zijn weg vervolgen en werd uiteindelijk nog als negende geklasseerd, maar voor teamgenoot Sergio Perez was het in de eerste ronde al meteen einde verhaal.

Perez leek zijn weg aanvankelijk nog te kunnen vervolgen, maar de Mexicaan moest zijn RB16B een halve ronde later alsnog aan de kant parkeren. Teambaas Christian Horner liet na afloop weten dat schade aan de krachtbron de oorzaak was en vreest dat het exemplaar niet meer te gebruiken is dit seizoen: “Hij [de krachtbron] verloor direct al het water”, sprak Horner. “We moeten er nog in detail naar kijken, maar de eerste berichten wijzen erop dat hij niet langer te gebruiken is.”

Gridstraffen dreigen voor Red Bull

Perez zal na de zomerstop op Spa-Francorchamps naar zijn derde en daarmee laatst beschikbare krachtbron moeten wisselen als de motor uit Hongarije inderdaad niet meer in te zetten is. Verstappen moest zondagochtend al naar het derde exemplaar wisselen nadat Honda een scheurtje had ontdekt in de krachtbron die twee weken eerder op Silverstone achterin de Red Bull lag.

Het houdt in dat verdere motorwissels voor beide Red Bull-coureurs later dit seizoen in gridstraffen zullen resulteren. Op de vraag of Verstappen en Perez het seizoen uit kunnen zingen zonder te hoeven wisselen naar een vierde exemplaar, ziet Horner het somber in: “Die kans is heel klein ben ik bang. Dat is ontzettend frustrerend voor Honda, omdat het niet aan de betrouwbaarheid ligt, maar aan ongelukken die we zelf niet hebben veroorzaakt. Zij zijn hier dus net zozeer de dupe van als wij aan de kant van het chassis. “

Door de chaos in de openingsronde duikt Red Bull met een kater de zomerstop in. Max Verstappen raakte met zijn negende plaats de WK-leiding kwijt aan Lewis Hamilton, terwijl de tweede plek van de Brit ook voldoende was om Mercedes ook bij de constructeurs weer de WK-leiding te bezorgen.

F1-update: De zondag in Hongarije besproken