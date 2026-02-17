Red Bull ziet vlak voor start F1-seizoen 2026 kopstuk vertrekken
Het Red Bull Formule 1-team heeft afscheid genomen van hoofdontwerper Craig Skinner, zo bevestigt het team aan Motorsport.com. In zijn rol werkte hij onder technisch directeur Pierre Waché.
Sinds 2022 vervulde Craig Skinner de rol van hoofdontwerper bij Red Bull Racing. Skinner maakte ruim twintig jaar deel uit van de Oostenrijkse renstal, maar heeft nu besloten om deze te verlaten. Red Bull bevestigt aan Motorsport.com dat Skinner vertrokken is. Zijn vertrek zou geen verband houden met eerdere spraakmakende vertrekken bij het team in de afgelopen jaren. Het is nog niet bekend wie Skinner zal opvolgen bij het team uit Milton Keynes.
Met het vertrek verliest Red Bull een ervaren ontwerper, die zijn Formule 1-carrière bij teams als Jordan en Williams begon. Skinner, afgestudeerd in engineering aan de Universiteit van Glasgow, sloot zich begin 2006 aan bij Red Bull, ongeveer in dezelfde periode als ontwerpicoon Adrian Newey. Hij begon als CFD-ingenieur en groeide vervolgens door naar hogere functies binnen de aerodynamica-afdeling. Na vier jaar als hoofd aerodynamica werd Skinner in 2022 benoemd tot hoofdontwerper, waarbij hij nauw samenwerkte met Newey en technisch directeur Pierre Waché.
Veel kopstukken vertrokken bij Red Bull
Het vertrek van Skinner is een tegenvaller voor Red Bull, dat de afgelopen periode al veel meer kopstukken zag vertrekken. De leegloop begon met het afscheid van topontwerper Adrian Newey, die naar Aston Martin is verkast en daar naast managing technical partner ook als teambaas actief is. Vervolgens vertrok ook sportief directeur Jonathan Wheatley om als teambaas bij het nieuwe Audi F1-team aan de slag te gaan.
Hoofdstrateeg Will Courtenay ging op zijn beurt naar McLaren om daar de rol van sportief directeur te vervullen. Daarnaast werd teambaas Christian Horner in 2025 de deur gewezen en ging adviseur Helmut Marko na het seizoen 2025 met pensioen.
Red Bull ziet vlak voor start F1-seizoen 2026 kopstuk vertrekken
