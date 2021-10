Red Bull vond haarscheurtje in achtervleugel van Verstappen

In de derde vrije training - waarin Max Verstappen zijn snelste tijd trouwens kwijtraakte - vond Red Bull een scheurtje in de achtervleugel van de WK-leider. De formatie uit Milton Keynes heeft toestemming gevraagd aan de FIA om het euvel te verhelpen en na groen licht van de autosportfederatie daadwerkelijk ingegrepen voorafgaand aan de kwalificatie. Het leverde een verhoogde hartslag op bij teambaas Christian Horner, maar bleef zonder vergaande gevolgen.

"Er gebeurt altijd iets bij ons. Geen enkele sessie gaat zonder een gezonde portie stress voorbij", kan Horner er na een goede afloop om lachen. "We weten trouwens nog niet precies wat de oorzaak is geweest. Misschien heeft Max iets geraakt, er zat echt een behoorlijke scheur in en op de andere auto was helemaal niets te zien." De hobbels lijken een logische verklaring, aangezien het F1-materiaal nogal iets te verduren krijgt op het Circuit of the Americas. "We hebben in ieder geval toestemming gekregen om de boel te repareren en zullen er vanavond nog iets beter naar kijken."

Red Bull heeft grote stappen gezet op COTA

Nog belangrijker dan dit intermezzo met de achtervleugel is dat Red Bull de zaak geweldig heeft omgedraaid na de eerste training. In die sessie gaf Verstappen een seconde toe op Mercedes, terwijl hij een dag later juist aan het langste eind kon trekken. "De afstelling waarmee we naar dit circuit zijn gekomen, zat er toch een beetje naast", duidt Horner op het simulatorwerk voorafgaand aan het weekend. "Gelukkig hebben we de auto nadien wel goed aan de praat gekregen. We hebben de tractie behoorlijk verbeterd en ook de manier waarop de auto zich gedraagt over de hobbels. Je kunt zien dat de coureurs meer vertrouwen in de auto krijgen."

Dat laatste is vooral bij Perez zichtbaar, die een sterke zaterdag afwerkte. Verder is het hoopgevend dat Red Bull een sterke indruk maakte op mediums, des te meer omdat het de bandencompound is waar Verstappen en Perez zondag op starten. "Op de mediums zag het er inderdaad prima uit. We zaten er op een gegeven moment zelfs aan te denken om Q3 op mediums af te werken."