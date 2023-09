De RB19 van Max Verstappen en Sergio Perez is voor de race in Singapore voorzien van een nieuwe achtervleugel. Deze beschikt over een halfvrijstaande vleugeluiteinde, iets waarmee een aantal concurrenten al enige tijd rijdt.

Het nieuwe ontwerp beschikt over een metalen beugel bovenop het afgeronde deel van de endplate. Dit deel dient als de verbinding met de horizontale hoofdplaat. Dit zorgt er niet alleen voor dat deze hoofdplaat langer wordt, maar verandert ook de luchtstroming afkomstig van dit uiteinde.

Alle technische updates uit Singapore: F1 Singapore 2023: De laatste technische updates rechtstreeks uit de pitstraat

De aanpassing heeft niet alleen invloed op de hoek van de vleugel, maar zorgt ook voor een grotere opening tussen de endplate en de hoofdplaat. Dit heeft invloed op de luchtstroming. De engineers moeten de balans tussen downforce en luchtweerstand weer onder handen nemen.

In de uitleg van Red Bull in de officiële FIA-documenten, meldt het team: “We hebben inspiratie gehaald uit ontwerpen van concurrenten. Het uiteinde van de flap beschikt over een aangepaste krulling richting endplate, waardoor er meer lokale druk ontstaat voor dit element.”

Opmerkelijk genoeg werd dit concept tegelijkertijd door zowel Alpine als Aston Martin geïntroduceerd tijdens de Grand Prix van Monaco. Sindsdien hebben ook Mercedes en Ferrari het idee overgenomen. Bij hun variant zit de metalen verbinding niet aan de binnenkant van de endplate, maar juist aan de buitenkant. Hierdoor hebben de aerodynamici meer mogelijkheden met het ontwerp van de uitsparing aan de achterzijde.

De achtervleugel is niet de enige verandering die Red Bull heeft doorgevoerd voor het raceweekend in de Aziatische metropool. Ook de rand van de vloer is onder handen genomen. Het team heeft het voorste deel van de vleugel op de rand van de vloer schuiner geplaatst. Dit moet de lokale druk vergroten en zorgen voor een betere luchtstroming.