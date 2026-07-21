Red Bull vindt opvolgers Lambiase en Marko – wat zegt het over toekomstvisie van het team?

Na veelal headlines over vertrekkende teamleden – die trouwens nog steeds de ronde doen in verband met de verwachte overstap van Paul Monaghan naar Cadillac – kwamen er tijdens de Belgische Grand Prix twee positievere berichten over Red Bull naar buiten.

Om te beginnen heeft de formatie Tom Hart ervan kunnen overtuigen om zijn overstap naar Williams niet door te zetten en in plaats daarvan bij de formatie uit Milton Keynes te blijven. Hart is jarenlang de performance engineer van Max Verstappen geweest en werkt dit jaar in een rol die beide auto’s betreft.

Hij zou bij Williams de race-engineer van Alexander Albon worden, maar de kans om te promoveren tot race-engineer heeft zich bij nader inzien ook bij Red Bull voorgedaan, samenhangend met het aanstaande vertrek van Gianpiero Lambiase.

Laatstgenoemde voegt zich in 2028 bij McLaren, maar de verwachting luidt dat hij voordien een periode van gardening leave ingaat en dat Hart daardoor waarschijnlijk begin 2027 het stokje als race-engineer overneemt, na alvast enkele invalbeurten in het restant van dit seizoen.

Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Op de racedag in Spa kwam daar het nieuws nog bij dat Red Bull Gwen Lagrue van Mercedes zal overnemen als hoofd van het juniorenprogramma. Lagrue is één van de meest gerespecteerde talentenscouts in de paddock. De Fransman werkt al een decennium voor Mercedes, na een eerdere stint bij Lotus, en is onder meer verantwoordelijk voor het vastleggen van de huidige Mercedes-coureurs George Russell en Kimi Antonelli.

Toto Wolff liet na de Belgische Grand Prix weten dat het team momenteel met Lagrue ‘in gesprek is over de toekomst’, wat verklaart waarom er nog geen startdatum bij Red Bull is gecommuniceerd. Mercedes vangt zijn vertrek waarschijnlijk op door een interne reshuffling, waarbij teamleden benadrukken Mercedes een team van tien talentscouts heeft die continue naar jong talent zoeken.

Red Bull krijgt met het aantrekken van Lagrue in zekere zin een opvolger van Helmut Marko, die het juniorenprogramma 25 jaar heeft overzien en eind vorig jaar afscheid nam.

De Oostenrijker heeft een grote rol gespeeld in de successen van Sebastian Vettel en Max Verstappen, en was vorig jaar achter de schermen een groot voorvechter van het promoveren van Isack Hadjar (naar Red Bull) en Arvid Lindblad (naar F1). Beide zaken pakken anno 2026 goed uit.

De aanpak van Mekies: Intern promoveren plan A, anders elders kijken

Red Bull ziet het aantrekken van Lagrue op twee manieren als een soort statement of intent. Ten eerste onderstreept deze move het inzetten op jeugdige coureurs, wat ook logisch is gezien het zusterteam Racing Bulls en de rol daarvan in het klaarstomen van rijders voor Red Bull.

Na de stormachtige ontwikkeling van Verstappen heeft het project niet meer zo’n uitzonderlijk talent voortgebracht, al tonen de ontwikkeling van Hadjar jaar en het bemoedigende debuutseizoen van Lindblad voor Red Bull wel aan dat dit nog altijd de manier is voor de toekomst. Met Nikola Tsolov staat het volgende talent al klaar – Racing Bulls-teambaas Alan Permane noemde hem in Spa “de volgende in de rij” – al wil het met Lagrue inzetten op de aanwas van de generaties daarna.

Verder ziet Red Bull dit richting de buitenwereld als een signaal dat het nog steeds personeel van andere teams kan aantrekken. De formatie uit Milton Keynes is de voorbije jaren vooral in het nieuws gekomen vanwege het verliezen van de eigen kopstukken, met een lange lijst tot gevolg – van onder meer Rob Marshall en Adrian Newey tot Lambiase en Jonathan Wheatley. Het vastleggen van Lagrue wordt door Red Bull gezien als signaal dat het nog steeds een werkomgeving is waar het sleutelfiguren van concurrenten naar toe weet te lokken.

De plannen met Hart en Lagrue passen bij wat Mekies in Oostenrijk vertelde over zijn werkwijze. Daar deed hij uit de doeken dat promoveren van binnenuit altijd plan A is om vertrekkende kopstukken te vervangen, maar dat er niet zal worden geschroomd om naar plan B te grijpen als dat niet volstaat – plan B is het aantrekken van extern talent.

“Wanneer het kan, zullen we altijd eerst kijken of we mensen intern kunnen promoveren. We hebben de afgelopen jaren veel talent ontwikkeld en daar zijn we trots op. We willen op die manier blijven werken”, legde Mekies uit.

“Als en wanneer we een specifieke set aan vaardigheden of ervaring nodig hebben van één van onze gewaardeerde concurrenten in de pitstraat, dan zullen we dat doen – zoals we in het verleden ook hebben gedaan. Zo kijken wij naar dit soort zaken. We willen onze eigen talenten de beste kansen geven. En als we daarvoor ergens anders moeten aankloppen om de groep aan te vullen, dan doen we dat met alle plezier.”

Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Voor zowel de rol van race-engineer als ook voor het juniorenprogramma is deze aanpak gehanteerd. Zo valt te zeggen dat Hart in zekere zin van binnenuit is gepromoveerd, al moest daarvoor dus wel zijn transfer naar Williams ongedaan worden gemaakt.

Ook daar zinspeelde Mekies in Oostenrijk trouwens al op, al was toen voor de aanwezige pers nog niet bekend dat deze woorden over Hart gingen. “Als ik kijk naar de namen die de afgelopen maanden de ronde hebben gedaan, dan zijn de meesten nog altijd in de garage. Sommigen hebben nooit weg gewild, anderen zijn van gedachten veranderd en blijven bij ons.”

Waar het bij Hart om een interne promotie gaat, zijn bij de opvolging van Marko eigenlijk beide opties gebruikt. In eerste instantie werd Guillaume Rocquelin nog prominenter naar voren geschoven, maar nu wordt de leiding van het juniorenprogramma dus aangevuld met Lagrue. Het komt doordat laatstgenoemde beschikt over wat Mekies hierboven “een specifieke set aan vaardigheden of ervaring” noemde.

Het vraagstuk voor Verstappen: Is er genoeg ‘strength in depth’ bij Red Bull?

Beide benoemingen passen dus in hoe Mekies het team wil leiden en hoe hij Red Bull door de transitiefase wil leiden, een transitie in de zin dat vele kopstukken van de voorgaande succesperiode zijn vertrokken en dat het team met nieuwe namen een iets ander aanblik krijgt voor de toekomst.

De afsluitende vraag luidt natuurlijk of dat genoeg is om Verstappen binnenboord te houden. Het komt uiteindelijk allemaal neer op één afweging: welke groep mensen Verstappen zelf het meeste vertrouwen in heeft voor de aankomende jaren en waar hij dus de meeste potentie ziet.

Bij McLaren lopen inmiddels vele vertrouwde gezichten rond, onder meer Marshall, Will Courtenay en vanaf 2028 dus ook Lambiase. Red Bull doet er intussen alles aan om Verstappen een omgeving te bieden die eveneens voor hem op maat blijft.

Zo zei de viervoudig wereldkampioen enkele maanden geleden dat hij binnen het team een opvolger van Lambiase op het oog had, en heeft het er alle schijn van dat hij daarmee Hart bedoelde. Red Bull is er vervolgens in geslaagd om dit werkelijkheid te maken door een deal met Williams te sluiten. Mocht Verstappen wel vertrekken, dan promoveert Hart overigens ook ‘gewoon’ naar de rol van race-engineer bij Red Bull, in dat geval alleen met een andere coureur.

Mekies hoopt echter dat het zover niet komt en is ervan overtuigd dat er nog altijd genoeg ‘strength in depth’ – zoals Christian Horner dat noemde – in het team zit om de komende jaren weer succesvol te kunnen worden.

“Daar heb ik enorm veel vertrouwen in”, zei Mekies desgevraagd tegen Motorsport.com. “We hebben op alle niveaus ongelooflijk veel talent en daarom zullen we zeker niet op zoek gaan naar excuses door te zeggen dat we A, B of C missen om weer volledig competitief te worden. We hebben alles in huis. Als we iets nodig hebben om de puzzel compleet te maken, dan zullen we dat doen. Maar we worden zeker niet beperkt door de kwaliteit van het talent dat we in huis hebben.”

De vraag of Verstappen genoeg vertrouwen heeft in het Red Bull voor de komende jaren is er eentje die alleen de Nederlander kan beantwoorden. In de huidige transitiefase is de hand van Mekies in ieder geval duidelijk zichtbaar, en dat geldt eens te meer bij de opvolging van Marko en Lambiase.

Max Verstappen, Red Bull Photo by: Liam Fabre