Wat Red Bull verwacht van cruciale upgrade voor GP van Oostenrijk

De ontwikkelingsstrijd speelt in het Formule 1-seizoen 2026 een grotere rol dan ooit. Met de introductie van een nieuw technisch reglement lijken teams met grote upgradepakketten aanzienlijk meer winst te boeken dan in voorgaande jaren, waardoor de krachtsverhoudingen van race tot race kunnen verschuiven. Nadat Ferrari in Barcelona een duidelijke stap voorwaarts zette, en Lewis Hamilton daarmee zijn eerste overwinning voor de Scuderia bezorgde, is het nu de beurt aan Red Bull Racing.

Het team uit Milton Keynes zal bij de Grand Prix van Oostenrijk zijn tweede grote upgradepakket van het seizoen introduceren. De hamvraag is natuurlijk hoeveel dat pakket gaat opleveren. "Het verhaal van dit seizoen is dat de prestaties sterk afhangen van wie op dat moment een upgrade meebrengt", zegt teambaas Laurent Mekies. "Ferrari heeft een grote stap gezet [in Barcelona]. Onze volgende grote stap komt in Oostenrijk. Uiteindelijk telt alleen wat de stopwatch zegt, maar iedereen in Milton Keynes heeft ontzettend hard gewerkt aan dit pakket."

De update in Spielberg volgt op het omvangrijke pakket dat Red Bull in Miami introduceerde. Destijds kreeg de RB22 volledig vernieuwde sidepods en een eigen versie van de roterende achtervleugel die eerder door Ferrari werd geïntroduceerd. Welke onderdelen ditmaal worden aangepast, houdt Red Bull nog geheim. Wel tempert Mekies alvast de verwachtingen. Volgens hem zal de update voor Oostenrijk op zichzelf niet voldoende zijn om Mercedes en Ferrari direct uit te dagen voor overwinningen.

"Er bestaat geen twijfel over dat alleen dit pakket niet genoeg zal zijn", legt hij uit. "We weten dat er daarna nog meer stappen nodig zijn. Het belangrijkste is dat we de lijn voortzetten die we sinds Japan hebben ingezet: steeds dichter bij de kop komen. Dat we straks niet meer praten over vier tienden achterstand, maar hopelijk over minder."

Mekies over updates voor Oostenrijk: "Alleen dit pakket zal niet genoeg zijn" Foto door: Mark Thompson / Getty Images

Gewicht mogelijk belangrijk onderdeel

Volgens Mekies bedraagt de achterstand van Red Bull momenteel dus ongeveer vier tienden per ronde. Een van de mogelijke voordelen van het Oostenrijkse pakket is verdere gewichtsreductie. Binnen de paddock wordt aangenomen dat de RB22 nog altijd boven het minimumgewicht van 768 kilogram zit. Ook de Miami-update was deels gericht op gewichtsbesparing.

Technisch directeur Pierre Waché vertelde eerder aan Motorsport.com dat het doel was om met de Oostenrijkse update het minimumgewicht te bereiken. Na de race in Barcelona reageerde Mekies echter met een knipoog toen hem naar dat onderwerp werd gevraagd. "Minder eten", grapte hij. "Dat is mijn plan voor Oostenrijk. Hopelijk worden we daar wat lichter. Maar Oostenrijks eten is erg lekker, dat weet ik. Het plan is echter om de auto daar ook wat minder te laten eten en hem op dieet te zetten."

Ferrari zet de toon

Mekies toonde zich onder de indruk van de stap die Ferrari in Barcelona heeft gezet. Volgens hem begint het vroege voordeel van Mercedes langzaam af te nemen, terwijl Ferrari zich nadrukkelijk in de strijd heeft gemengd. "Allereerst: complimenten aan Ferrari voor de eerste overwinning met Lewis", zegt Mekies. "De kloof tussen Mercedes en de achtervolgende teams werd de afgelopen races al kleiner. Ferrari heeft met dit pakket opnieuw een zeer goede stap gezet. Dat ze juist op een circuit als Barcelona kunnen winnen, zegt veel over de kwaliteit van zowel het chassis als de krachtbron."

Mekies is onder de indruk van de stap die Ferrari in Barcelona heeft gezet. Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Voor Red Bull verliep het weekend in Spanje minder voorspoedig. Het circuit legde verschillende zwakke punten van de RB22 bloot. Max Verstappen reed een eenzame race naar de vierde plaats en finishte bijna twintig seconden achter Lando Norris. Isack Hadjar verloor bij de start veel terrein, maar herstelde zich knap en werd zesde.

"Wij vechten mee in de top-vier", vervolgt Mekies. "Niet elk circuit geeft ons de mogelijkheid om voor het podium te strijden. In Canada en Monaco kon dat wel, hier niet. Dat is de realiteit. Met alle chaos in de slotfase denk ik dat we het maximale eruit hebben gehaald."

Volgens de Fransman vormde Barcelona een belangrijke graadmeter. "Dit was het eerste circuit sinds China en Japan met een lange rechte lijn en veel medium speed en snelle bochten. We hielden daarom al rekening met een ander beeld dan in Monaco, waar we plotseling om pole-position konden vechten."

Toch ziet Mekies duidelijke vooruitgang ten opzichte van het begin van het seizoen. "We praten nu over een achterstand van drie à vier tienden op de coureur op pole-position, of op het tempo dat nodig is om races te winnen. Aan het begin van het jaar was dat op dit soort circuits nog echt een heel ander verhaal. Er is echter nog steeds een gat op zowel motor- als chassisgebied, daar bestaat geen twijfel over. Maar nu gaat het niet meer om één groot probleem. We moeten overal kleine stapjes zetten: in de medium speed bochten, de snelle bochten, op de rechte stukken en ga zo maar door."

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