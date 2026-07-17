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Red Bull verwacht terugkeer van ‘Macarena’-vleugel bij volgende F1-race

De vleugel was bekritiseerd door Max Verstappen na een paar crashes.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Red Bull is van plan zijn roterende achtervleugel volgende week tijdens de Grand Prix van Hongarije opnieuw te introduceren op de RB22, heeft technisch directeur Pierre Wache aangekondigd.

De roterende vleugel – die in rechte stand de prestaties op het rechte stuk verbetert – werd door Ferrari geïntroduceerd te midden van het nieuwe reglement van de Formule 1 en door Red Bull overgenomen tijdens de Grand Prix van Miami.

Nadat Max Verstappen in de afgelopen twee ronden echter twee crashes meemaakte, in de kwalificatie op de Red Bull Ring en in de race op Silverstone, ging Red Bull dit weekend de Grand Prix van België in met zijn oorspronkelijke, conventionele achtervleugel.

Toch betekent dat niet het einde voor de upgrade die Verstappen als “supergevaarlijk” bestempelde, terwijl Red Bull overweegt hoe die veilig te gebruiken kan worden – mogelijk al tijdens de ronde op de Hungaroring.

“Het is een mechanisch probleem dat we na het ongeluk op Silverstone hebben ontdekt,” zei Wache. “We lossen het op, we proberen te bewijzen dat we bulletproof zijn voordat we hem op de auto zetten, en hij zou klaar moeten zijn voor Boedapest.”

Pierre Wache, Technical Director of Oracle Red Bull Racing

Pierre Wache, Technical Director of Oracle Red Bull Racing

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Toen hem werd gevraagd of het probleem na Oostenrijk al duidelijk was, hield Wache vol: “Na Silverstone is het nu duidelijk. We hebben naar de vleugel gekeken en we weten wat er is gebeurd, we weten hoe we het moeten oplossen. Dat is alleen om zeker te weten dat hij klaar en bulletproof is.”

De Fransman gaf toe dat de actuator van de vleugel deel uitmaakte van het probleem en legde uit dat de kwestie met de FIA was besproken, aangezien het een veiligheidskwestie betreft.

“We bewijzen aan hen wat we hebben gedaan,” voegde hij er vervolgens aan toe.

Ondertussen voerde Verstappen de eerste vrije training op Spa-Francorchamps aan voordat hij in de tweede sessie de derde plaats pakte, bijna een halve seconde achter snelste man Kimi Antonelli, met McLaren’s Lando Norris ertussen.

“Het is een goed uitgangspunt, maar toch weet ik niet zeker of hij blij is met wat ik hoorde,” zei Wache over Verstappen. “Maar we hebben nog veel te verbeteren wat betreft de balans, vooral in korte runs en misschien zeker ook wat betreft de degradatie.”

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