Red Bull verwacht niet dat concurrentie de RB18 gaat kopiëren

Red Bull Racing won dit seizoen tot nu toe zestien races. Max Verstappen werd al in Japan wereldkampioen en een race later behaalde het team ook het constructeurskampioenschap. Dankzij de expertise van Adrian Newey had Red Bull een bliksemstart van het nieuwe F1-tijdperk waarin het grondeffect weer leidend werd voor het genereren van downforce. Ook werden de regels voor het bouwen van een F1-wagen aangescherpt en is een stukje vrijheid verdwenen. Desondanks denkt chief engineer Paul Monaghan van Red Bull Racing niet dat andere teams inspiratie putten uit het succesvolle RB18-concept van zijn team.

“Heel simpel gezegd: nee”, reageert Monaghan. “Ik denk niet dat de wagens identiek zullen worden. Op dat punt zijn we nog niet. Het reglement heeft veel minder vrijheid qua vorm, maar er zijn zeker nog aardig wat verschillen. Zeker als je de Mercedes, de Ferrari en de Red Bull naast elkaar zet. Er zijn significante verschillen. Het reglement verandert volgend jaar op een paar punten, zien we daardoor dat iedereen met dezelfde oplossing komt? Ik betwijfel het. Het lijkt niet de manier te zijn in deze sport. De verschillen zullen er zijn. Het zal kleiner zijn dan in 2010, 2011 of 2022. Maar dat is de logische evolutie van teams en ontwerpen in deze sport.”

‘Niet het beste jaar uit de geschiedenis van Red Bull F1’

De dominantie van Red Bull nam dit jaar grootse vormen aan met het eerdergenoemde aantal overwinningen. Het team scoorde negentien achtereenvolgende podiums, maar aan die reeks kwam in Sao Paulo een eind. Gevraagd of zijn team dit jaar beter presteerde dan ooit tevoren, zegt Monaghan. “Misschien is dit wel het meest dominante jaar. Daar kun je over twisten gezien ons succes, maar we hebben nog nooit zoveel races gehad. In 2009 deden we voor het eerst vooraan mee, 2010 haalde we onze eerste titel. Dat is toch anders. Nu heeft iedereen vertrouwen en in 2010 was het nog een nieuw avontuur, zo zie ik het. We zijn extreem gelukkig, we hebben mooie gevechten gehad met Ferrari en soms deed Mercedes ook mee. We hebben ze weten te pakken. Is dit het beste jaar? Dat zou ik niet zeggen. Het is een van de seizoenen waar je veel voldoening uit haalt. Het is een privilege dat we deze auto hebben, dat we dit team hebben. Of het nu op de baan is of in de fabriek, dat maakt niet uit. Iedereen werkt keihard en de resultaten spreken voor zich.”