Red Bull verwacht geen wonderen voor Verstappen en Hadjar na dag “vol met klachten”

Op voorhand hoopte Red Bull dat de Hungaroring een betere kans op zou leveren dan Silverstone en Spa-Francorchamps, aangezien de tekortkomingen aan de elektrische kant van de power unit in Boedapest iets minder worden blootgelegd.

De vrijdagse trainingen zijn echter een uitdaging gebleken. Dat geldt door de staat van het asfalt voor iedereen, maar beide Red Bull-coureurs hebben zich eveneens ontevreden over de balans in de RB22 getoond. Verstappen gaf bijna zeven tienden toe op snelste man Lewis Hamilton, terwijl Hadjar meer dan een seconde moest toegeven.

“Er is nog veel werk aan de winkel. We staan niet waar we zouden moeten staan en ook niet waar we willen staan”, gaf Waché toe na de tweede vrije training. “De coureurs zijn niet tevreden over de balans van de auto. De grip op dit circuit is op vrijdag duidelijk erg laag. De hobbels in het asfalt verstoren de balans van de auto bovendien, dus daar is nog veel werk te doen.”

Het nemen van de hobbels en kerbstones is al jarenlang een zwakke plek van Red Bull en Waché heeft eerder dit jaar erkend dat die achilleshiel nog niet helemaal is verdwenen. “Opmerkelijk genoeg moeten we met deze auto behoorlijk stijf rijden. Het ideale window is erg smal. Het probleem dat we vorig jaar met de grondeffectauto’s hadden, zien we dit weekend min of meer terug. Dat is iets waar we aan moeten werken.”

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Clive Mason / Getty Images

Dat geldt ook voor twee andere ongemakken waar Verstappen vrijdag over klaagde: een probleem met zijn stoeltje en wederom een slecht gevoel bij het terugschakelen. Beide dingen zijn volgens Waché niet onoverkomelijk, maar moeten voor zaterdag wel worden aangepakt. “Het probleem met het stoeltje is nog niet opgelost, nee. Het terugschakelen moeten we zeker ook oplossen, allebei.”

Het betekent dat Red Bull enige beperkingen moet verhelpen en ook pure snelheid moet vinden, met name ten opzichte van Ferrari. Net zoals Mercedes oordeelt ook Waché dat de Scuderia dit weekend de benchmark is. “Dat is wat we hadden verwacht. We verwachtten dat zij in sommige bochten hier het snelst zouden zijn en dat ze vooral over één ronde een voordeel zouden hebben. We zullen zien hoe ze ervoor staan in de long runs, maar ja, zij lijken hier de beste auto te hebben.”

Wind maakt set-up veranderingen extra lastig

Hadjar sprak op de Hungaroring zelfs van één van de lastigste vrijdagen van het jaar, al biedt de eerste training in zijn optiek nog wel enkele aanknopingspunten voor zaterdag en zondag. “Het is tot nu toe één van de lastigste vrijdagen van het seizoen geweest. De omstandigheden zijn erg verraderlijk en het circuit is ook erg hobbelig, dus het is zwaar voor de banden en de remmen.”

“We hebben qua gevoel in de auto eigenlijk een stap terug gezet in de tweede vrije training. Ik denk dat we in de eerste training over het algemeen een betere auto hadden. De long run-snelheid zag er behoorlijk goed uit, maar over één ronde kwamen we tekort.”

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Liam Fabre

Red Bull zal vrijdagavond naar de set-up kijken, maar dat is volgens Hadjar lastig te optimaliseren aangezien de windrichting kan veranderen en de huidige auto’s daar zeer gevoelig voor zijn. “Alles wat we doen, moeten we afstemmen op de wind. Als die namelijk aantrekt, dan levert wat je ook aan de auto verandert uiteindelijk geen stap vooruit op. We moeten afwachten wat de omstandigheden morgen zijn. We hebben een paar ideeën, maar als er veel windvlagen komen, wordt het lastig.”

De meest positieve noot van de dag is nog dat de roterende achtervleugel wel weer werkt zoals zou moeten. Na de twee crashes van Verstappen heeft het team ‘een mechanisch probleem’ gevonden, maar na tweaks is de Macarena-vleugel in Hongarije weer terug. “Op dit moment werkt hij zoals het hoort. We hebben hem in de fabriek onderworpen aan een uitgebreide test om er zeker van te zijn dat de achtervleugel veilig was. Dat was heel belangrijk en vandaag hebben we geen problemen gehad.”