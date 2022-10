Red Bull verwacht geen problemen met budgetplafond voor F1-seizoen 2022

Hoewel Red Bull Racing er stellig van overtuigd is dat het vorig jaar onder het budgetplafond van 145 miljoen dollar is gebleven, maakte de FIA twee weken geleden bekend dat het team over de limiet is gegaan. De autosportbond spreekt van een ‘minor breach’, wat inhoudt dat de limiet met minder dan vijf procent is overschreden. Het kan dan echter nog steeds om meerdere miljoenen gaan, iets waar de concurrentie op zijn zachtst gezegd niet gelukkig mee is. Terwijl Red Bull en de FIA nog altijd met elkaar in gesprek zijn over hoe de zaak moet worden afgehandeld, maakt teambaas Christian Horner zich geen zorgen dat eenzelfde situatie zich in 2023 nog eens voordoet, nadat de accountants van de FIA de boeken van 2022 hebben nagelopen.

“Het is een uitdagend jaar door de gestegen energiekosten en alles wat daarmee samenhangt. Maar als ik alle feiten op een rij zet, dan heeft Max dit seizoen de minste schade gereden van alle coureurs op de grid en zit Sergio ook aan de lage kant”, laat Horner aan onder andere Motorsport.com weten tijdens de persconferentie in Austin. “Als ik kijk naar hoeveel we aan ontwikkeling hebben gedaan ten opzichte van sommige van onze rivalen, dan hebben wij significant minder gedaan. En kijkend naar de hoeveelheid vracht die we meenemen naar een Grand Prix, dan zijn we waarschijnlijk het zesde of zevende team. Helemaal zeker van onze zaak kunnen we niet meer zijn door wat er nu allemaal speelt, maar ik geloof dat wij op dit moment niet uit de pas lopen met de rest van het veld.”

Verder hoopt Horner dat de FIA volgend jaar sneller duidelijkheid kan geven over of alle teams aan de budgetlimiet hebben voldaan. “Ik denk dat het erg belangrijk is dat we niet tot oktober of november hoeven te wachten op duidelijkheid over de uitkomst van het kampioenschap het jaar ervoor”, zegt Horner op een vraag van Motorsport.com. “Volgens mij is de FIA ook aan het kijken wat ze daar aan kunnen doen. Ik vermoed dat ze in de afgelopen achttien maanden verrast zijn door hoeveel werk er bij komt kijken en hoe complex het allemaal is. Ze hebben het natuurlijk zo goed mogelijk proberen te doen met de middelen die ze tot hun beschikking hadden. Maar ik ben ervan overtuigd dat het proces volgend jaar een stuk sneller zal verlopen dan dit jaar.”

