Red Bull vervangt ook versnellingsbak Max Verstappen in Saudi-Arabië

De tweede race van het Formule 1-seizoen 2023 moet nog verreden worden, maar nu al regent het motor- en versnellingsbakwissels in de pitstraat. De motor- en bakcomponenten die vervangen (moeten) worden, vormen een bijzondere trend aan het begin van dit jaar. Het is op motorisch vlak des te opvallender doordat alle leveranciers afgelopen winter met toestemming van de FIA aan de betrouwbaarheid hebben gewerkt. Natuurlijk is dat vooral een dekmantel geweest om met agressievere motorstanden te kunnen rijden, maar dat neemt niet weg dat de vele vroege ingrepen opzienbarend zijn.

Ferrari springt natuurlijk het meest in het oog met Charles Leclerc, die na afloop van de kwalificatie tien plekken achteruit gaat doordat hij al aan zijn derde control electronics toe is. Dat de Scuderia uit voorzorg ook maar meteen de interne verbrandingsmotor (beide auto's) en de MGU-H (Leclerc) heeft vervangen, geeft aan dat het motorisch nog niet helemaal je van het is. Toch is de Italiaanse trots niet bepaald het enige team dat al vroeg aan wissels toe is. Zo is Lando Norris na het pneumatische probleem in Bahrein eveneens van een nieuwe krachtbron voorzien door Mercedes High Performance Powertrains en ontspringen de Honda-aangedreven teams de dans ook niet.

Nyck de Vries heeft de derde vrije training moeten missen door een motorprobleem en is derhalve ook al aan de tweede motor van het jaar toe. Gisteren greep grote broer Red Bull Racing in door Sergio Perez van een nieuwe energy store (batterij) en versnellingsbak te voorzien. Dat laatste is inmiddels ook gebeurd voor de auto van Max Verstappen. De Nederlander beklaagde zich in Bahrein en ook tijdens de vrijdagse trainingen over een trage reactie bij het terugschakelen. Na afloop liet hij achter de pitbox weten dat het slechts om 'finetunen' ging en dat 'we dergelijke dingen altijd doen'. In werkelijkheid heeft Red Bull echter wel ingegrepen en heeft het team ook Verstappen van de tweede versnellingsbak van het jaar voorzien. Een gridstraf levert dat zoals bekend niet op doordat alle coureurs een pool van vier versnellingsbakken hebben waarmee te rouleren valt. Rijtijd heeft het Verstappen - in tegenstelling tot De Vries - evenmin gekost.