Red Bull: “Vertrouwen dat problemen Verstappen opgelost worden”

Max Verstappen was vrijdagochtend in de eerste vrije training vier tienden langzamer dan titelrivaal Lewis Hamilton en in de middagsessie ging het niet veel beter. De Limburger eindigde op de vijfde plaats algemeen en klaagde na afloop over vreemde ‘snaps’ in het midden van de bocht, hetgeen wijst op een gebrek aan downforce.

Teambaas Horner constateerde dat Red Bull Racing mis zat met de balans van de wagen, maar sprak vertrouwen uit over het vinden van een oplossing. “We hebben wat problemen met de balans, het is toch wat anders dan we vooraf gedacht hadden”, vertelde Horner voor de microfoon van Sky F1. Het asfalt op Istanbul Park is flink gereinigd sinds de vorige F1-race op het circuit en dat heeft gezorgd voor totaal andere omstandigheden.

“Het circuit heeft veel meer grip dan vorig jaar en we zaten met Max een stuk buiten het window wat betreft de afstelling”, vervolgde Horner. “Het wordt een drukke avond, we moeten met de engineers aan de slag om dit recht te zetten en ook op [de fabriek in] Milton Keynes zullen we aan het werk moeten.”

Hoewel Horner geen directe verklaring voor het probleem kon benoemen, gaf hij toe dat de afstelling wat rommelig was. “Ik denk het wel, het gaat er vooral om dat we het probleem begrijpen en we hebben een goede auto. We moeten zorgen dat we in het juiste window komen en volgens mij is dat vandaag nog niet gelukt.”

Bij Perez ging het gedurende de middagsessie iets beter, al was dag volgens Horner te verklaren door een andere aanpak bij de Mexicaan. Zeker met de beperkte data die teams van Istanbul Park hebben is het belangrijk om de kansen te spreiden. “Natuurlijk probeer je zoveel mogelijk informatie te verzamelen en wat dat betreft kijk je ook naar andere strategieën. Ze gebruiken beide een iets andere afstelling, het is een goede dag voor Checo geweest. Hij heeft goede data verzameld en dat is heel belangrijk voor het team. Op basis daarvan kunnen we een richting kiezen voor zaterdag.”