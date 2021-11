Verstappen en Perez gefocust en met vertrouwen naar Brazilië

Volgens kenners zou het circuit bij Sao Paulo qua karakter en zijn hoge ligging goed moeten passen bij de bolide van Red Bull Racing. Het team won dit jaar alle races op hoogtebanen, waaronder de Grand Prix van afgelopen weekend in Mexico. Bovendien heeft Max Verstappen een goede staat van dienst in Zuid-Amerika. Niet alleen won hij in 2019 de Braziliaanse Grand Prix van pole-position, zijn derde plek van in de natte editie van 2016 is ook memorabel. In 2017 werd hij vijfde op Interlagos, het jaar erop tweede nadat hij als leider in de rondte werd getikt door achterblijver Esteban Ocon.

Verstappen verwacht spannende race

De Nederlander gaat met twee zeges op rij en een voorsprong van 19 punten dan ook met veel vertrouwen richting Sao Paulo. "De overwinning in Mexico voelde erg goed", aldus Verstappen. "Het was ook fijn dat Checo opnieuw op het podium stond - hij gaat lekker de laatste races. Qua teamresultaat had het bijna niet beter gekund. De kwalificatie liep weliswaar niet volgens plan, maar ik wist dat de wagen goed zou zijn in de wedstrijd."

Volgens de 19-voudig Grand Prix-winnaar bekijken hij en het team het kampioenschap per race. Vooruitblikkend op komend weekeinde laat Verstappen weten: "Lastig om nu te zeggen hoe competitief we in Brazilië zullen zijn. Ik won er in 2019, maar het was toen wel erg spannend. Eerlijk gezegd verwacht ik zoiets weer komend weekend. Ik ben ook benieuwd naar de weersvoorspellingen. Het weer kan hier best wel veel impact hebben. Verder hebben we een sprintwedstrijd. Daarin doe ik het goed, maar vervolgens vielen de raceresultaten tegen. Eens kijken of ik dat dit weekend kan omdraaien."

Perez wil momentum vasthouden

Met drie podiumplekken op rij zit teamgenoot Segio Perez momenteel goed in de wedstrijd. De Mexicaan wist afgelopen Grand Prix voor eigen publiek bijna Lewis Hamilton te verschalken en tweede te worden. "Het was geweldig", aldus Perez. "Om iedereen bij me te hebben bij het podium, mensen die vanaf de eerste dag mij steunen, was ongelooflijk. Het was een emotioneel moment voor mij en mijn familie. Een intense week waarin het niet eenvoudig was om gefocust te blijven."

Lang nagenieten zit er niet in voor Perez. Hij weet wat hem te doen staat: vooraan blijven meedoen en zo Verstappen en het team helpen aan de titels bij de rijders en constructeurs. "We moeten als team alles blijven geven", merkt de winnaar van de Grand Prix van Azerbeidzjan op. "We staan er nu, tegen het einde van het seizoen, goed voor! Tussen ons en de leiding in het constructeurskampioenschap zit maar een puntje. Maar we moeten ons daar niet door laten afleiden; het gaat tenslotte om de einduitslag na alle races. Tot die tijd doen we ons uiterste best."

Op zijn palmares prijkt nog geen podiumfinish in Brazilië. Checo's beste uitslagen aldaar zijn een vierde plek in 2016 met Force India en de zesde plaats van 2013 met McLaren. Perez: "Ik heb nu drie keer op rij op het podium gestaan en leer de auto steeds beter kennen. Ik hoop het momentum in Brazilië vast te kunnen houden."

Naast de zege van Verstappen in 2019 wist Red Bull ook in 2009, 2010, 2011 en 2013 de Grand Prix van Brazilië te winnen. Mercedes was er in 2014, 2015, 2016 en 2017 het sterkst. Ferrari zegevierde in 2018.