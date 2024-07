Voor de Grand Prix van België koos Red Bull Racing voor een afstelling met iets meer downforce, wat resulteerde in een grotere achtervleugel. Dat moest de bandenslijtage tijdens de race drukken, maar dat ging wel ten koste van pure topsnelheid. Daarover beklaagde Sergio Pérez zich nog tijdens de race, maar teambaas Christian Horner benadrukt dat 'niemand een glazen bol had' dat de eenstopper zou werken - zoals bewezen door George Russell, die wel na afloop gediskwalificeerd werd omdat zijn auto onder het minimumgewicht zat. "We zaten vlak achter George op dezelfde band en hadden in dezelfde ronde een pitstop gemaakt", legt Horner uit tegen onder andere Motorsport.com. "We hadden het gevoel dat dat geen slechte optie was, omdat de slijtage lager uitviel dan verwacht."

Bovendien is Horner ervan overtuigd dat Russell zelf ook niet verwacht had om de eenstopper te kunnen laten werken op het circuit van Spa-Francorchamps, waar op sommige delen nieuw asfalt was gelegd. Dat leidde tot vraagtekens over de slijtage, omdat er op vrijdag na de trainingen al zorgen waren over graining en hoge slijtage doordat de nieuwe lagen meer grip boden. Ook daarom leek de aanpak van Red Bull - met iets meer downforce rijden om de bandendegradatie te verminderen - een goede volgens Horner. "Het was dus een vreemde race, want alle data van vrijdag wezen naar graining en hoge slijtage door de nieuwe asfaltlaag. Maar het was in feite, of dat nou door de temperatuur komt of door iets anders, compleet het tegenovergestelde: de éénstopper won de race", stelt de Brit vast. "Dus ik denk niet dat iemand dat had kunnen voorzien."

Potentie om te winnen

Wat Horner ook verraste, was de snelheid van Mercedes. "Op vrijdag leken ze er niet bij te zitten, maar hun racetempo was erg goed", erkent de Red Bull-teambaas. "Het grote onbekende was gewoon de band, net als de omstandigheden en verschillende asfaltlagen", voegt hij toe. "Ik denk dat de simulaties dat bij het ingaan van deze race niet zouden hebben voorspeld." Pérez viel in deze race terug van de tweede tot de achtste plek terwijl Max Verstappen door een gridstraf van P11 moest komen, en uiteindelijk als vijfde werd afgevlagd. Beide coureurs stegen een plek door de diskwalificatie van Russell, maar er had volgens Horner meer in gezeten. "We reden nooit in de vrije lucht, alleen maar in de vuile lucht. Als we van pole waren gestart, dan hadden we de race potentieel kunnen winnen. Maar we hebben die motorstraf achter de rug, daardoor staan we er na de zomerstop beter voor."

Net als Red Bull-adviseur Helmut Marko plaatst Horner wel vraagtekens achter het besluit van de FIA om de DRS-zone op Kemmel Straight met 75 meter in te korten. "In de laatste ronde waren we er behoorlijk blij mee, maar het maakte het inhalen veel moeilijker", constateert hij. "Die 75 meter in de run naar bocht 5... Je kon zien dat er niet veel inhaalacties waren."