Sportief directeur Jonathan Wheatley vertrekt na het lopende Formule 1-seizoen bij Red Bull Racing. De Brit werkt sinds 2006 voor het team en heeft als sportief directeur een belangrijke rol gespeeld bij het binnenhalen van de eerste wereldtitel van Max Verstappen in Abu Dhabi 2021. Wheatley beoogde echter al langere tijd een promotie naar de rol van teambaas, hetgeen bij Red Bull niet tot de mogelijkheden behoort door het aanblijven van Christian Horner. Zijn naam ging lange tijd rond als mogelijke opvolger van Horner als die het veld had moeten ruimen na de beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag richting een vrouwelijke medewerker. Bij het Audi-project doet de kans om teambaas te worden zich wel voor, waardoor Wheatley de deur in Milton Keynes aan het eind van dit jaar achter zich dichttrekt. Hij moet in 2025 een verplichte periode van gardening leave uitzitten, waarna hij in 2026 - als Audi officieel haar entree maakt in de koningsklasse - als teambaas aan de slag gaat bij wat nu nog Sauber is.

Nieuws hing al lange tijd in de lucht

"Het is een lange en succesvolle relatie met Jonathan geweest in de afgelopen achttien jaren", laat Horner in een eerste reactie weten. "Zijn bijdrage aan zes constructeurstitels en zeven rijderstitels, eerst als teammanager en later als sportief directeur, zal voor altijd onderdeel van de geschiedenis van ons team blijven." Wheatley heeft donderdag officieel bij Horner te kennen gegeven dat hij zijn aflopende contract bij Red Bull niet verlengt en de voorkeur geeft aan een nieuwe uitdaging als teambaas.

In de Formule 1-paddock sijpelde het nieuws over het aanstaande vertrek al veel eerder door. Zo kreeg deze website tijdens de Grand Prix van Miami al door dat Wheatley Red Bull zou verlaten en verder zou kijken, al diende de kans om ergens anders teambaas te worden zich toen nog niet meteen aan. Nu - ook na het wegsturen van Andreas Seidl bij het Audi-project - is dat anders en is die gelegenheid er wel.

Na Newey opnieuw een kopstuk weg

Voor Red Bull valt er na het eerdere nieuws over Adrian Newey ogenschijnlijk opnieuw een kopstuk weg, een sleutelfiguur vanaf het eerste uur. Desalniettemin laat het team in een verklaring weten er vertrouwen in te hebben dat het vertrek van Wheatley op te vangen valt. "Red Bull Racing beschikt over veel kwaliteit en diepgang in het personeelsbestand. Dit biedt de mogelijkheid om anderen binnen het team te promoveren. We zullen in de komende weken een nieuwe teamstructuur aankondigen."

In de afgelopen winter is Red Bull begonnen met een reeks contractverlengingen, waarbij de leiding in eerste instantie heeft ingezet op de kern van het technisch team. Zo heeft de formatie uit Milton Keynes technisch directeur Pierre Waché, Enrico Balbo, Ben Waterhouse en Paul Monaghan weten te behouden met nieuwe deals, al hebben Newey en Wheatley besloten het team na tumultueuze maanden te verlaten. Wheatley werkte eerder in zijn carrière onder meer voor Benetton als hoofdmonteur en voor het fabrieksteam van Renault. Hij vierde in die hoedanigheid wereldtitels met Michael Schumacher en Fernando Alonso.