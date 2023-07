Red Bull schreef afgelopen weekend in Hongarije geschiedenis door voor de twaalfde keer op rij te winnen. De Brits-Oostenrijkse formatie verbrak met deze reeks het record van McLaren uit 1988. Dat jaar behaalden Ayrton Senna en Alain Prost elf opeenvolgende zeges met de oppermachtige MP4/4. Red Bull bracht voor de race op de Hungaroring nog de eerste grote upgrade op de auto. Horner laat weten dat dit ook meteen de laatste serieuze update voor de RB19 zal zijn, omdat het team anders in de knoop komt met de ontwikkeling van de RB20.

“Ze doen wat ze moeten doen”, zegt Horner na de gewonnen race in Hongarije over de meegebrachte updates. “Hier kan dus een vinkje achter worden gezet. Maar we zullen nu de focus naar volgend jaar moeten verleggen, doordat we significant in het nadeel zijn ten opzichte van onze concurrenten als het gaat om de tijd die we kunnen doorbrengen in de windtunnel. We moeten daar namelijk zeer selectief mee omgaan.”

Door de Aerodynamic Testing Restricions die in 2021 zijn ingevoerd in de Formule 1, kunnen de teams die hoger staan in het kampioenschap minder runs in de windtunnel en minder CFD-simulaties uitvoeren dan de teams die lager staan in het kampioenschap. Hiervoor wordt een glijdende schaal gehanteerd, waarbij gekeken wordt naar de eindstand van het kampioenschap van vorig jaar én de situatie in het klassement op 30 juni. Omdat Red Bull halverwege het seizoen aan de leiding gaat, krijgt het zeventig procent van de maximale tijd die een team aan het testen van de aerodynamica kan spenderen. Mercedes krijgt ondertussen 75 procent, Aston Martin 80 procent, Ferrari 85 procent, Alpine 90 procent en McLaren, doordat dit team na de Grand Prix van Canada zesde stond in de WK-stand, 95 procent. Echter, bij Red Bull gaat daar nog tien procent vanaf vanwege de straf die zij vorig jaar heeft gekregen voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021.

Volgens Horner is het verschil tussen wat Red Bull kan doen en de andere teams kunnen doen in de windtunnel en met CFD ‘enorm’. “We zitten tot oktober van dit jaar nog met de straf opgescheept“, aldus Horner. “Als je kijkt naar het aantal runs dat je per week in de windtunnel kan doen, hebben wij er significant minder dan de teams die tweede en derde staan in het kampioenschap. En we kunnen echt enorm veel minder als je het vergelijkt met de teams die vierde en vijfde staan. Als je bijvoorbeeld kijkt naar hoeveel runs McLaren in de windtunnel kan doen en dat legt naast wat wij kunnen doen, dan zit daar een heel, heel groot verschil tussen. Dus we moeten zeer selectief zijn met hetgeen we testen. Dit onderstreept nog maar eens hoe ongelofelijk het werk is dat onze engineers in Milton Keynes leveren als het gaat om het efficiënt en effectief doorontwikkelen van de auto.”

Horner laat weten dat Red Bull alleen nog aanpassingen aan de auto zal doen als het circuit daarom vraagt, bijvoorbeeld als er op low downforce circuits als Spa en Monza wordt gereden. “We zullen nog met een paar circuitgerelateerde zaken komen, maar verder niets waarvoor het werk nog niet gedaan is of de R&D-middelen nog niet zijn toegewezen”, besluit de teambaas van Red Bull Racing.