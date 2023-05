Red Bull verklaart timing van pitstop, Max Verstappen de balansproblemen

De Grand Prix van Azerbeidzjan is uitgedraaid op een nieuwe één-twee voor Red Bull Racing, al de derde keer dit seizoen. Alleen in Melbourne liep het team van Christian Horner dat resultaat mis na een frustrerende zaterdag voor Sergio Perez. Na de voorjaarsbreak heeft de Mexicaan een sterke indruk gemaakt met winst in de sprint- en hoofdrace. Zijn achterstand op Max Verstappen bedraagt na vier races slechts zes WK-punten. De Nederlander verloor de leiding in Azerbeidzjan door een ongelukkig getimede pitstop, al liet hij achter het podium al doorschemeren het team niet veel kwalijk te nemen.

In de persconferentie na afloop herhaalt hij dat, al voegt hij toe dat het analyseren van de beslissing wel belangrijk is voor een volgende keer. "Ik zag op het grote scherm al wel dat er een auto stilstond. Ik dacht dat iemand zich had verremd en wel weer door kon. Vanuit de auto kon ik die beelden natuurlijk ook niet gedetailleerd bestuderen en niet zien of alle wielen nog wel goed vastzaten. Het team kan dat op zo'n moment beter. Achteraf kon je duidelijk zien dat één wiel, of de wielophanging, beschadigd was en dat hij niet terug zou kunnen rijden naar de pits. Maar goed, dat moeten we straks nog verder analyseren", liet Verstappen in de persconferentie optekenen.

Teambaas Christian Horner heeft nadien uitgelegd dat het voor de mannen aan de pitmuur een lastige situatie was. Zo was Verstappen al relatief dicht bij de pitstraat en moest de situatie De Vries in korte tijd worden ingeschat. "Achteraf is het natuurlijk makkelijk om te zeggen wat we hadden moeten doen. Maar toen we het moment van de AlphaTauri zagen, dachten we dat hij niets had geraakt. We gingen ervan uit dat hij gewoon gestopt was, de achteruit zou vinden en weer verder zou rijden. Als je dan niet stopt als eerste auto is er het risico van een undercut. Daarom is het in deze situaties altijd lastig om de eerste auto op de baan te zijn. Het was vooral ongelukkig. Als we een ronde langer hadden gewacht en ze allebei hadden binnengehaald, dan hadden ze de posities behouden, maar goed, deze dingen gebeuren. Over een heel seizoen zijn deze momenten vaak tegen elkaar weg te strepen."

Daar komt bij dat niet stoppen kostbaar had kunnen zijn bij een virtual safety car. In dat geval had Red Bull de kans laten liggen als eerste team en had het bedrogen uit kunnen komen als De Vries zijn weg later wel had vervolgd. Met de kapotte voorwielophanging ging dat natuurlijk niet, maar juist dit aspect heeft Red Bull in de korte tijd gemist.

Verstappen: "Ik heb vandaag vooral veel geleerd over onze auto"

Los daarvan worstelde Verstappen naar eigen zeggen met de balans, waardoor hij de druk op Perez nadien niet kon opvoeren. "Het was heel lastig om een goede balans te vinden vanaf de entry, dus vanaf het moment van insturen, tot het midden van de bocht", zegt de wereldkampioen daar zelf over. "Op dit circuit kun je juist heel veel rondetijd pakken vanaf het instuurmoment tot het midden van de bocht. Ik worstelde met onderstuur en daarna weer met overstuur en zat de hele race dingen op mijn stuur aan te passen om de balans in de auto te verbeteren."

Verstappen klaagde via de boordradio onder meer over de engine braking, hetgeen onder de instellingen valt die coureurs zelf tot op zekere hoogte kunnen aanpassen. "Misschien had ik niet de juiste instellingen te pakken of in ieder geval andere dan Checo. Met nieuwe banden was dat niet ideaal. Op een stratencircuit komt het ook iets meer aan het licht. Richting het einde vond ik de juiste instellingen wel, waarbij het totaalplaatje vanaf het instuurmoment tot het midden van de bocht en het uitkomen ervan klopte. Het team heeft me ook een beetje geholpen, toen ik wat vragen had. De laatste tien ronden waren beter en toen voelde ik me ook een stuk comfortabeler in de auto."

Tegen die tijd was het te laat om nog voor de overwinning te gaan, al heeft Verstappen deze zondag wel veel geleerd over de RB19 voor de rest van het seizoen. "Soms heb je deze weekenden nodig om meer te leren over de auto. Op een gewoon circuit wordt dat nog wel gemaskeerd door de hoeveelheid downforce en enkele andere factoren, maar op een stratencircuit komt het meer aan de oppervlakte doordat het om vertrouwen in de auto draait. Maar in dat opzicht is dit een goede dag geweest. Ik heb in ieder geval veel geleerd over onze auto voor de races die komen", sluit Verstappen af.

Video: Samenvatting van de Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan