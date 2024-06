Red Bull verklaart 'geheime' F1-test Verstappen, updates in Barcelona uitgelegd

Max Verstappen heeft de vrijdagse Formule 1-trainingen in Barcelona als vijfde afgesloten, al liet Helmut Marko in de paddock meteen weten dat 'niet alarmerend' te vinden. De Oostenrijker erkende dat Red Bull de ideale afstelling nog niet heeft gevonden, al wees hij met name naar de achtervleugel (die Verstappen graag wilde vervangen) en voorzichtigere motorstanden dan de concurrentie. In de paddock ging het vrijdag ook veelvuldig over de testdag die Verstappen woensdag op het circuit van Imola heeft afgewerkt in een 2022-auto van Red Bull Racing. Leonie Oude Elferink en Ronald Vording bespreken alle achtergronden daarvan, onder meer met de visie van hoofdengineer Paul Monaghan. Verder natuurlijk volop aandacht voor de technische updates in Barcelona, de Alpine-aankondiging over Flavio Briatore en Mercedes-teambaas Toto Wolff die de politie heeft ingeschakeld na een anonieme e-mail over Lewis Hamilton. Dit en meer in de nieuwe F1-update.

