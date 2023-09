Voorafgaand aan de Grand Prix van Singapore was voor Red Bull al duidelijk dat het weleens een lastig weekend kon gaan worden op het Marina Bay Street Circuit. Het ging echter nog slechter dan verwacht. Het team uit Milton Keynes kende een bijzonder moeizame vrijdag, alvorens Max Verstappen in de kwalificatie niet verder kwam dan de elfde tijd en Sergio Perez na een spin op de dertiende plek bleef steken. Daarmee lijkt de kans dat Verstappen zijn zegereeks in Singapore zal uitbreiden naar elf bijzonder klein. De inhaalmogelijkheden zijn op het stratencircuit immers vrij beperkt.

Tijdens elk raceweekend kiest de FIA drie teams uit voor een zogenaamde ‘car presentation’ op zondag, waar een van de technische kopstukken een en ander kan toelichten aan de media. Voor Singapore werd Red Bull geselecteerd. Zodoende was het vijf uur voor de start van de nachtrace dringen geblazen achter de garage van de Brits-Oostenrijkse renstal, waar chief engineer Paul Monaghan zich meldde om in de brandende zon vragen van het aanwezige journaille te beantwoorden, zonder daarbij al te veel prijs te geven.

Als Motorsport.com aftrapt met de vraag waarom het dit weekend moeizamer gaat dan verwacht, laat Monaghan weten: “De auto heeft een paar inherente problemen die we niet echt kunnen oplossen tijdens een raceweekend. Daarnaast hebben we een paar fouten gemaakt. Dat samen heeft geleid tot het feit dat we in Q2 werden uitgeschakeld. We zullen het ermee moeten doen. Over een paar uur is de race. We zullen zien hoe het daarin gaat.” Om daaraan toe te voegen: “Het is niets fundamenteels.”

Gevraagd of de ‘inherente problemen’ het hele seizoen al aanwezig zijn in de auto maar in Singapore simpelweg beter tot uiting komen: “Het is moeilijk uit te leggen zonder de diepte in te gaan, maar daar komt het min of meer op neer”. Volgens hem tast het team niet echt in het duister aangaande de problemen waarmee het kampt, maar zijn er na de derde training een paar verkeerde afslagen genomen in een poging de situatie te verbeteren. “We hadden een paar problemen op vrijdagmiddag en kregen op vrijdagavond met andere problemen te maken. We leken tijdens de derde training op zaterdagmiddag wat progressie te boeken, maar we zijn vervolgens iets te ver doorgeschoten voor de kwalificatie. Als we het allemaal overnieuw konden doen, zouden we het zeker anders aanpakken, maar dat zal voor de meeste teams in de pitstraat gelden. We hebben een paar fouten gemaakt, maar we zullen er vandaag het beste van moeten maken.”

In 2015 had Mercedes een slecht weekend in Singapore, nadat de Duitse fabrieksformatie tien van de eerste twaalf races van het seizoen had gewonnen. Het is dus niet de eerste keer dat het stratencircuit een valkuil vormt voor een renstal die op dat moment de dienst uitmaakt. Op de vraag wat deze baan zo speciaal maakt: “Hadden we het antwoord op die vraag maar geweten voor vrijdag! Het is een beetje een vreemde eend in de bijt. De aard van de bochten is anders dan op de meeste andere circuits die we bezoeken, net als de lijnen die de coureurs hier rijden. We weten de concurrentie niet te matchen op dit specifieke circuit, vergelijkbaar met Mercedes in 2015 inderdaad. Maar de race moet nog komen. We kunnen nog steeds winnen.”

Verstappen sloot na de kwalificatie een overwinning in de Grand Prix van Singapore nog uit. “We hebben daar wel wat geluk voor nodig”, beaamt Monaghan. “Als er iets gebeurt wat de boel in de war kan schoppen, zoals een safety car of een verandering in het weer, dan is het aan ons om daar optimaal van te profiteren. Hoever we naar voren komen, zal afhangen van de omstandigheden. Maar van Max en Checo weet je dat ze er het maximale uit zullen halen.”

F1-update: Hoe Max Verstappen en Red Bull 'schok' in F1-kwalificatie Singapore verklaren