Horner verklaart noodzaak Red Bull om Perez aan te trekken

Perez wordt de derde teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull sinds Daniel Ricciardo het team eind 2018 verliet. Achtereenvolgens voldeden Pierre Gasly en Alexander Albon niet aan de verwachtingen van de energiedrankengigant, dat in 2020 graag de strijd aan had willen gaan met Mercedes. De Duitse fabrikant had echter niet alleen de betere auto, maar bovendien ook twee rijders die zich in de strijd om de overwinning meldden. Bij Red Bull Racing gold dat alleen Verstappen zich regelmatig met de Mercedessen kon meten, maar Albon moest in die strijd vaak passen. Dat moet verleden tijd zijn nu Red Bull zich heeft verzekerd van de diensten van Perez, die de afgelopen jaren zeer betrouwbaar en snel was.

De komst van Perez zorgt ook voor optimisme bij teambaas Horner. “Sergio heeft zoveel ervaring na tien jaar in de Formule 1. Ik ken hem al lang en hij heeft altijd iets gehad waardoor hij heel voorzichtig is met de banden en in raceomstandigheden erg sterk is. Dat gaat bij ons denk ik voor een andere dynamiek zorgen en hopelijk levert het ook meer strategische opties op”, aldus de Brit tegenover Sky Sports. “Hij heeft met zijn houding en aanpak tot nu toe indruk gemaakt op het hele team. Max [Verstappen] is vooraan een lastige klant, maar we willen beide coureurs daar hebben en dat hebben we ook nodig. Beide coureurs moeten op volle toeren draaien om ook maar een kans te hebben op het verkleinen van het gat en het opvoeren van de druk op Mercedes.”

Perez kijkt uit naar gevecht om wereldtitel

Voor Perez geldt intussen dat hij in zijn elfde F1-seizoen eindelijk een echte kans krijgt bij een topteam. Na twee seizoenen Sauber en een mislukt avontuur in 2013 bij McLaren, bracht hij de afgelopen zeven jaar door bij Racing Point en voorganger Force India. In zijn eerste weken bij zijn nieuwe werkgever merkt Perez meteen verschillen. “Het zit een stapje boven alles waar ik tot nu toe heb gezeten. Mijn vorige teams zijn zeer succesvol geweest, maar Red Bull - de ambitie is heel simpel, namelijk winnen. Ik ben heel erg onder de indruk van het team, de auto, het niveau van de engineering. Het zal geweldig zijn om met dat materiaal te racen en het team gedurende het seizoen te vertegenwoordigen.” Het einddoel voor Perez is in ieder geval duidelijk: “Ik kijk ernaar uit om dit jaar om de titel te vechten.”