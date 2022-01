Red Bull Racing vierde de laatste dagen van het jaar 2021 groot feest na de sensationele finale in Abu Dhabi. Max Verstappen werd voor de eerste maal tot wereldkampioen gekroond en dat werd in de dagen daarna goed gevierd door de hoofdrolspeler en de teamleden.

Inmiddels is de focus weer volledig terug. Alle aandacht gaat uit naar de nieuwe wagen voor 2022, niet geheel verrassend de RB18 genaamd. Het nieuwe wapen van Verstappen en Sergio Perez zal in februari het levenslicht zien, al is nog niet helemaal bekend op welke datum dat gaat gebeuren. De fans worden in elk geval alvast warm gemaakt met een teaser op sociale media.

Veel meer dan de contouren van de gloednieuwe auto zijn nog niet te zien. Zoals gezegd zal het definitieve ontwerp pas in februari aan de wereld getoond worden, kort voor de start van de eerste wintertest in Barcelona.

Red Bull Racing roept de fans op om zich aan te melden voor de teampresentatie. Met “innovatieve technologie” kan eenieder middels een livestream een gepersonaliseerde versie van de RB18 ontwerpen en onthullen.