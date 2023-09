Na het Formule 1-seizoen 2024 komt een van de meest gewilde zitjes in F1 vrij, namelijk één bij Red Bull Racing. Het contract van Sergio Perez loopt na volgend jaar af en al enige tijd wordt gesproken over wie de 33-jarige Mexicaan kan gaan opvolgen, aangezien er geen grote kans is dat hij blijft. Als de man uit Guadalajara dat wel wil, dan neemt hij het op tegen Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda. Zij werden in Japan door AlphaTauri bevestigd als line-up voor 2024. Ook Red Bull-reserve Liam Lawson staat na zijn geweldige invalbeurten inmiddels op het lijstje.

Bovenstaande namen zijn echter allemaal al onderdeel van de Red Bull-familie, maar het Oostenrijkse team maakt er geen geheim van ook buiten de deur te kijken. Zo wordt Lando Norris al enige tijd in verband gebracht met de mannen en dames uit Milton Keynes, overigens zijn deze speculaties door de Brit en Max Verstappen zelf de wereld ingebracht. Zij zien het namelijk zitten om als teamgenoten verder te gaan, al loopt Norris' overeenkomst met McLaren eind 2025 af en is in Woking inmiddels ook al gesproken over een eventuele verlenging.

"Lando is een geweldige coureur. Hij is een groot talent, een grote persoonlijkheid en uiteraard een van de coureurs die je in de gaten houdt. Maar er zijn veel meer coureurs die je in de gaten houdt. Er is op dit moment een generatie coureurs met ontzettend veel talent", zegt Red Bull-chef Christian Horner tegen Sky Sports. "Het is alleen niet eenvoudig om Max' teamgenoot te zijn. Sommige gasten durven die uitdaging aan te gaan en sommige gasten niet. Maar natuurlijk houden we naast de coureurs die we al hebben ook de rijders buiten ons team in de gaten. Je kan je voorstellen dat er vanuit verschillende hoeken interesse is in het stoeltje bij Red Bull."

Verstappen reed in zijn F1-loopbaan al tegen meerdere teamgenoten en nagenoeg allemaal moesten hun meerdere erkennen in de regerend wereldkampioen. Op dit moment is het Checo die er elk Grand Prix-weekend weer van langs krijgt. "Max opereert momenteel op zo'n hoog niveau. Nu komen zijn zelfvertrouwen, toewijding en talent echt naar boven. Het is moeilijk om voor te stellen dat iemand hem nu kan verslaan met hetzelfde materiaal. Er is echter veel talent en wij willen de beste twee coureurs opstellen", vervolgt de teambaas. "Idealiter vissen we uit onze eigen vijver. Als we denken dat die capaciteit daar niet is, kijken we buiten de deur naar een geschikte kandidaat."