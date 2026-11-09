Formule 1 GP van Brazilië
Red Bull-teambaas lovend over podium Max Verstappen in Brazilië: 'Hij verslaat de sim geregeld'
Red Bull-teambaas Laurent Mekies gaf toe dat geen enkele simulatie Max Verstappens opmars van 21e naar tweede in Brazilië had kunnen voorspellen
Lydia Mee Filip Cleeren
Gepubliceerd: 9 nov 2026, 08:45
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Red Bull-teambaas Laurent Mekies zei dat geen enkele simulatie de opmars van Max Verstappen van de 21e naar de tweede plaats in de Grand Prix van Brazilië op Interlagos had kunnen voorspellen.
De Nederlander startte na een motorstraf bijna achteraan de grid en waarschuwde na de kwalificatie dat inhalen op het circuit van São Paulo moeilijker zou zijn dan in voorgaande jaren. Maar met een indrukwekkende rit naar het podium bewees hij zijn eigen ongelijk.
Toen Mekies na de race met de media sprak, kreeg hij de vraag wat de simulaties van Red Bull hadden gezegd over wat de Nederlander kon doen.
"Zoals altijd denk ik dat geen enkele simulatie ter wereld zal voorspellen dat je van P21 naar P2 gaat of dat je in vijf ronden 14 plaatsen wint", legde de Fransman uit.
"Er is geen simulatie die dat kan. Hij verslaat de simulatie dus regelmatig. Natuurlijk is het frustrerend [om als 21e te starten], want de snelheid leek op vrijdag goed en ook op zaterdagochtend, en in sommige opzichten in Q1 toen we hem lieten kwalificeren. Maar het hoort bij het spel, weet je?
"Het is makkelijk om te vergeten dat dit het eerste jaar met de krachtbron is. En de jongens leveren buitengewoon werk, en we nemen dit weekend de eerste straf met Max, en zo is het nu eenmaal. Het was niet gepland; we hadden vrijdag een klein probleem waardoor we dit moesten doen. Maar zo is het nu eenmaal."
Nadat Red Bull eind 2025 afscheid had genomen van motorpartner Honda, werd het in 2026 een fabrieksteam met de introductie van Red Bull Powertrains, ontwikkeld in samenwerking met Ford.
Nu Kimi Antonelli van Mercedes tijdens de Grand Prix van Mexico van afgelopen weekend de wereldtitel bij de coureurs heeft veiliggesteld, is de strijd om de tweede plaats in het klassement nog gaande. Verstappen staat momenteel tweede met 279 punten, voor George Russell op de derde plaats met 262 punten, Lewis Hamilton op de vierde plaats met 261 punten en Charles Leclerc op de vijfde plaats met 249 punten.
Foto's uit São Paulo - zondag
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
GP van São Paulo – zondag, in foto’s
Formule 1
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