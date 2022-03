Red Bull-teambaas Horner over dubbele uitvalbeurt: "Dit is wreed"

In de laatste paar rondjes van de Grand Prix van Bahrein klaagde Max Verstappen over een probleem met zijn stuur. Dit werd uiteindelijk niet de reden waarom de Nederlander zou uitvallen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft een probleem met het brandstofsysteem de race van de Red Bull-coureur laten eindigen, bizar genoeg overkwam teamgenoot Sergio Perez hetzelfde.

"De symptomen lijken veel op elkaar, dus de oorzaak is waarschijnlijk gelijk", zegt Christian Horner tegen Viaplay. "Waar het precies zit weten we nog niet, we hebben nog niet alles kunnen checken. Het zit ergens in het brandstofsysteem, maar dit is echt enorm frustrerend. We lagen met Max op koers voor een podiumplek en Perez had kort daarvoor ijzersterk verdedigd ten opzichte van Hamilton. Het is wreed in een eerste race."

De blik gaat op Saudi-Arabië

Veel tijd om het probleem aan te pakken krijgt Red Bull Racing niet. Over een week staat de Grand Prix van Saudi-Arabië op het programma en volgens Horner zijn de monteurs meteen aan de slag gegaan om het probleem nader te onderzoeken. De Brit merkt op dat Red Bull tijdens de tests niet tegen dergelijke problemen aanliep. "Maar we lossen dit wel op", vervolgt Horner, die met de positieve punten verdergaat. "We hebben ons dit weekend op de eerste rij gekwalificeerd en tegen Ferrari gestreden, al denk ik dat zij iets te snel waren. Toch kan ik zeggen dat onze auto goed is. Het is ook nog een lang seizoen, we moeten dit dus zo snel mogelijk vergeten en volgende week terugvechten."

Het circuit in Bahrein is een compleet andere baan dan waar de Formule 1 volgende week neerstrijkt. Op de vraag of de RB18 beter bij het Jeddah Corniche Circuit past, antwoordt Horner. "Om eerlijk te zijn heb ik geen idee. In Bahrein waren we snel in sector één en op de rechte stukken. Ik denk dat we in vergelijking met Ferrari met iets minder downforce reden, dat maakte hen weer sneller in de tweede sector. Maar als je naar het geheel kijkt, reed Charles wel een paar tienden harder dan Max. We konden niet terugvechten." De Red Bull-teambaas is wel te spreken over het gedrag van de RB18. "De basis is goed, maar er ligt nog wel wat werk. Ik werk overigens liever aan snelle auto met betrouwbaarheidsproblemen, dan aan een trage auto die daar geen last van heeft."