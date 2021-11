Horner over snelheid Mercedes: “Valt lastig tegen te verdedigen”

Lewis Hamilton werd op zaterdag uit de kwalificatie-uitslag geschrapt omdat zijn achtervleugel een dag eerder tijdens de kwalificatie niet aan de technische regels voldeed. De zevenvoudig wereldkampioen belandde zodoende helemaal achteraan op de grid voor de sprintrace, terwijl hij de korte krachtmeting eigenlijk vanaf de eerste startplek zou beginnen. De Brit zat echter niet bij de pakken neer en reed een dijk van een inhaalrace. Na 24 ronden over het circuit van Interlagos finishte hij als vijfde, wat een tiende startplek betekent na de vijf plaatsen aftrek voor het nemen van een extra motor.

“We waren niet verrast”, zegt Christian Horner bij Sky Sports over de snelheid van Mercedes in Brazilië. “We hadden het vrijdag ook al gezien. Met name de rechtelijnsnelheid van Lewis is gewoon onvoorstelbaar.” Volgens de teambaas van Red Bull Racing heeft Mercedes de afgelopen paar races ergens flinke stappen gemaakt. “We hebben dit al een paar races zien aankomen. Volgens mij begonnen we er in Turkije al wat van te zien en in Mexico lag hun rechtelijnsnelheid ongeveer 14 kilometer per uur hoger aan het einde van het rechte stuk dan die van ons. Het komt dus niet als een grote verrassing. Vrijdag zagen we opnieuw hoe fenomenaal snel ze zijn, vooral ook gezien de grootte van de achtervleugel waarmee ze op de auto rijden. Dus dat is iets waar we ons op moeten focussen bij het verbeteren van onze eigen performance.”

Achtervleugel

Gevraagd of hij een idee heeft waardoor Mercedes de laatste races sneller is geworden, laat Horner weten: “Er is natuurlijk iets wat de auto in staat stelt om dat soort snelheden te halen. Daarvoor moet iets gebeuren, want de natuurwetten laten dit anders niet toe. Het verschil in paardenkrachten dat nodig is om zoiets te bewerkstelligen zou behoorlijk significant zijn.”

Er wordt door Red Bull argwanend gekeken naar de flexibiliteit van de achtervleugel van Mercedes. Max Verstappen besloot het onderdeel van de Duitse fabrieksformatie na afloop van de kwalificatie eens wat beter te bekijken, wat hem op een boete van 50.000 euro kwam te staan. Daarnaast zou ontwerper Adrian Newey dit weekend de stewards hebben opgezocht om het over de achtervleugel van Mercedes te hebben. Horner: “Het is aan de FIA om ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd. De regels laten vrijwel geen ruimte voor interpretatie meer, dus het is iets wat we in de gaten blijven houden. Want kijk naar Lewis tijdens de sprintrace, het leek wel alsof hij in een andere klasse reed. Hij liep volgens mij 27 kilometer per uur harder dan Lando [Norris] toen hij hem passeerde. Dan rijd je gewoon in een andere formule.”

Horner geeft aan dat Red Bull wel doorheeft hoe Mercedes het voor elkaar krijgt om deze snelheden te halen. “We hebben al een heel duidelijk idee wat het is”, zegt Horner. Gevraagd wat dan de volgende stap van Red Bull wordt: “Dat is voor de engineers om te bespreken.” Horner noemt het feit dat de twee topteams de grenzen van het toelaatbare opzoeken met hun achtervleugels verder onderdeel van het spel. “Dat is de Formule 1. Er is een technische richtlijn verschenen waarin de testprocedure is veranderd, waarna wij onze vleugel hebben aangepast. Maar misschien dat de tests nog eens moeten worden gewijzigd. Je hebt in de Formule 1 gewoon te maken met heel slimme engineers. Maar dit is ook waar het in deze sport allemaal om draait.”

Red Bull maakt de borst nat voor de Grand Prix van Sao Paulo, die om 18.00 uur Nederlandse tijd begint. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton starten vanaf de eerste en tiende startplek, Max Verstappen en Sergio Perez vanaf posities twee en vier. Horner: “Met de snelheid die Lewis zaterdag liet zien, kan hij de race zondag winnen. Het wordt heel moeilijk om tegen hem te verdedigen als hij zo’n snelheid heeft. We moeten hard aan het werk, een zo goed mogelijke job doen en dan kijken we wel verder. Maar we staan op de eerste startrij dus we gaan ervoor.”

