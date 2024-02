De saga rond Red Bull-teambaas Christian Horner is op de eerste mediadag van het Formule 1-seizoen 2024 nog niet opgelost. Het onderzoek naar de beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag is inmiddels afgerond, waarna het rapport is overgedragen aan Red Bull GmbH - oftewel Red Bull Oostenrijk. De naam van de vrouw in kwestie evenals de beschuldigingen die door haar zijn geuit zijn bij deze redactie bekend, maar daar wordt strikt vertrouwelijk mee omgesprongen.

Een formeel besluit is er nog niet genomen, maar in afwachting daarvan is Christian Horner wel alvast met zijn eigen vliegtuig op weg naar Bahrein. Horner zou later deze woensdag aan moeten komen in het land van de seizoensopener, al zal hij zich vandaag niet op het circuit vertonen. Dat laatste is overigens niet uitzonderlijk, aangezien Horner bij de zogenaamde 'fly-away races' vaker de mediadagen overslaat en zich pas voorafgaand aan de eerste vrije training meldt.

De reis van Horner naar Bahrein kan impliceren dat hij persoonlijk goede hoop heeft op een voor hem gunstige uitkomst, al is er officieel nog geen knoop doorgehakt door Red Bull. Volgens ingewijden is Horner zelf ook nog niet geïnformeerd over een beslissing. Een besluit zal idealiter wel voor het begin van de baanactie op donderdagmiddag worden genomen, waarbij het kampioensteam nu nog niet kan zeggen of er woensdag of donderdag enige vorm van officiële communicatie volgt. Dat Horner alvast op weg is, zou vooral zijn om present te zijn mocht hij zijn werk kunnen voortzetten tijdens het raceweekend. Doordat Horner met een eigen vliegtuig onderweg is, valt de reis naar Bahrein niet direct onder de verantwoordelijkheid van Red Bull zelf.

In afwachting van een oordeel heeft Horner zijn werk in ieder geval zoveel mogelijk doorgezet. Zo was de teambaas aanwezig bij de presentatie van de RB20, gaf hij acte de présence bij de wintertest en is hij sindsdien ook weer in de Red Bull-fabriek te Milton Keynes aan het werk geweest. Horner heeft in een vroeg stadium laten weten dat hij zich niet in de beschuldigingen kan herkennen. Aan een eerder verzoek om uit vrije wil op te stappen wenste hij dan ook geen gehoor te geven, waardoor Horner als het aan hemzelf ligt, doorgaat als Red Bull-teambaas. Het wachten is op een verdict van het Red Bull-bedrijf als geheel, hetgeen dus verder gaat dan het raceteam.