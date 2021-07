Horner over langzame outlap Mercedessen: “Onderdeel van het spel”

Max Verstappen en Sergio Perez keerden in de slotfase van de kwalificatie achter Valtteri Bottas en Lewis Hamilton terug op de baan. De Nederlander drong aanvankelijk aan bij de Brit, maar die was niet van plan zijn concurrent erlangs te laten. Aan het einde van de outlap knepen Bottas en Hamilton flink in de remmen, met als gevolg dat Perez niet op tijd bij de streep was om nog een laatste snelle ronde te kunnen rijden. Verstappen was wel op tijd bij start-finish, maar had door al het gedoe tijdens de outlap zijn banden niet optimaal op temperatuur kunnen brengen voor zijn laatste vliegende ronde. Hij bleef zodoende steken op de derde tijd, zodat hij zondag achter de twee Mercedes-coureurs staat op de grid.

Red Bull-teambaas Christian Horner liet na afloop weten geen klachten te hebben over wat er zich aan het einde van de kwalificatie afspeelde op de baan. “Niet echt. Het hoort een beetje bij het spel”, zei hij bij Sky Sports. “Lewis had een geweldige eerste ronde gereden en hield de boel vervolgens een beetje op. Het was duidelijk dat hij onze wagens geen cleane laatste run gunde. Maar het is zijn recht om dat te doen. Hij reed simpelweg weg voor ons op de baan. We hebben hier geen grote problemen mee. Alles draait nu om morgen.”

Gevraagd of Red Bull hetzelfde had gedaan, antwoordde Horner: “Wij hadden ons waarschijnlijk iets meer gefocust op het prepareren van onze banden. Want als je naar de rondetijd van Lewis kijkt, kwam hij niet in de buurt van de tijd waarmee hij de pole pakte. Hij had duidelijk meer oog voor wat er zich achter hem afspeelde. Maar dat is onderdeel van het spel.”

Red Bull en Mercedes leken tijdens de trainingen erg aan elkaar gewaagd, maar het team uit Milton Keynes moest op het moment suprême dus het onderspit delven tegen de regerend kampioenen. “Mercedes was het hele weekend hier al snel“, stelt Horner. “De tijd die Max in Q2 reed, was behoorlijk indrukwekkend. Ik denk dat hij tijdens zijn eerste ronde in Q3 misschien een beetje last had van de turbulentie van Charles Leclerc. Hij reed minder dan 3,5 seconden achter hem. Maar veel meer zat er gewoon niet in vandaag. De tweede startrij dus. We hebben een andere strategie dan Mercedes, dus de race wordt interessant.”

Met dat laatste verwijst Horner naar het feit dat Mercedes op de mediums start en Red Bull op de softs vertrekt. Over deze tactische keuze zei Horner: “We konden op de medium band niet dezelfde rondetijden rijden als Lewis. We hebben daarom gekeken of we strategisch een andere weg konden inslaan. Ik zou deze band in elk geval prefereren voor de start. We gaan het zien. We moeten een aanvallende race gaan rijden. Inhalen is lastig op deze baan, dus de strategie gaat een cruciale rol spelen.” En mogelijk dat Verstappen op de zachte band een betere start kan hebben dan het Mercedes-duo. Horner: “Ik denk dat de mensen die morgen bij de eerste en tweede bocht zitten, de beste plekjes hebben. Ik zou zeggen: zet de televisie aan, het wordt het kijken waard. Ik weet zeker dat het een spannende start wordt.”