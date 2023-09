Max Verstappen heeft Sergio Perez in het Formule 1-seizoen 2024 nog aan zijn zijde, zo heeft teambaas Christian Horner in Zandvoort laten weten. De Brit voegde toe dat de situatie voor 2025 volledig open ligt. Zo heeft Horner al eerder aangegeven dat Daniel Ricciardo mikt op het tweede Red Bull-zitje voor dat jaar, al is zijn poging om zichzelf in de kijker te rijden even onderbroken door de crash in Zandvoort. Ricciardo zou in Singapore terug kunnen keren, al zinspeelde Helmut Marko vrijdag enigszins op Suzuka in de paddock. Ook Lando Norris is een naam die voor de lange termijn al meermaals aan Red Bull is gelinkt, niet in de laatste plaats omdat hij zeer goed overweg kan met Verstappen en de wereldkampioen liet weten dat een samenwerking op lange termijn "best interessant kan zijn."

Norris heeft donderdag aangegeven daar ook wel voor open te staan, al voegde Verstappen in de Red Bull-hospitality met een lach toe: "Maar Lando heeft een langlopende deal met McLaren getekend, dat is dan niet zo handig van hem!" Het is logischerwijs een opmerking met een knipoog, al wijst Horner ook op een serieuze toon naar het McLaren-contract als hij wordt gevraagd of Norris in de toekomst een interessante klant is voor Red Bull: "Nou kijk, Lando is een geweldige coureur. Daar kan absoluut geen twijfel over bestaan", begint hij zijn reactie op een vraag van Motorsport.com. "Je ziet dat zijn potentie in F1 nog altijd blijft groeien. Maar hij is een McLaren-coureur en je moet de contracten die er zijn respecteren. Maar Lando is zeker één van de weinige coureurs op het moment...", maakt Horner zijn zin niet af. "Hij doet het in ieder geval geweldig. Voor 2024 staat onze line-up vast. Voor 2025 hebben we nog een zitje te vergeven en zoals je jezelf wel kunt voorstellen is er geen gebrek aan interesse voor dat stoeltje, al is dat nu nog ver weg."

Brown: Norris is niet te koop en rijdt tot en met 2025 voor McLaren

McLaren CEO Zak Brown laat in Monza aan Motorsport.com weten dat Norris onder geen enkel beding te koop is, ook niet voor het Formule 1-seizoen 2025. "Dat is volledig correct. Lando zal tot en met 2025 zeker voor McLaren racen." Aan het eind van dat jaar loopt de verbintenis van Norris bij het roemruchte team uit Woking af, precies op het moment dat ook de huidige reglementscyclus eindigt. In 2016 is Norris overigens al eens benaderd door Red Bull-topadviseur Helmut Marko, destijds voor een plekje in het juniorprogramma van Red Bull.

