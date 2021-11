Horner baalt van Tsunoda: “Begrijp niet wat hij daar deed”

Na de vrije trainingen ging Red Bull Racing als grote favoriet de kwalificatie voor de Mexicaanse Grand Prix in, maar het was uiteindelijk Mercedes dat de volledige eerste startrij opeiste op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton stonden na de eerste runs in Q3 verrassend eerste en tweede, waardoor het voor Max Verstappen en Sergio Perez aankwam op de laatste ronde.

Maar die laatste ronde liep voor zowel Verstappen als Perez in de soep toen Yuki Tsunoda besloot om de uitloopstrook op te rijden om zover mogelijk aan de kant te gaan voor de naderende Red Bulls, nadat hij zijn eigen snelle ronde had afgebroken. Perez raakte door de actie van de Japanner van zijn à propos en ging wijd, Verstappen zag voor zich twee auto’s van de baan gaan en ging van zijn gas omdat hij in de veronderstelling was dat er gele vlaggen zouden worden gezwaaid. Verstappen en Perez moeten zodoende genoegen nemen met de derde en vierde startplaats.

Red Bull-teambaas Christian Horner bedacht een nieuw werkwoord voor wat het team in de kwalificatie is overkomen. “Volgens mij zijn we getsunodaad”, zei hij voor de camera van Sky Sports. “Beide coureurs waren bezig aan een snellere ronde. Max zat tweeënhalve tiende onder zijn eerdere tijd en Checo net iets minder dan twee tienden. Ik begrijp niet waarom hij [Tsunoda] over dat deel van het circuit aan het cruisen was. Het is teleurstellend, want onze beide coureurs hadden er hinder van. Maar we staan nog steeds op de tweede startrij en kunnen vanaf daar nog steeds een geweldige race hebben.”

De uitkomst van de kwalificatie is niettemin een fikse tegenvaller voor Red Bull. Het team uit Milton Keynes gaat altijd goed op het hoger gelegen circuit in Mexico-Stad en zag deze race als een goede gelegenheid om verder uit te lopen in het kampioenschap, waarin Verstappen momenteel twaalf punten voorsprong heeft op Hamilton. “Ze waren heel snel”, zei Horner over de snelheid van Mercedes in het laatste kwalificatiedeel. “We hadden gisteren al gezien dat ze de problemen die ze hier voorheen hadden met hun motor, hebben opgelost. En wij hebben ondermaats gepresteerd in Q3. Maar het zit nog steeds heel dicht bij elkaar en ik denk dat het in de race opnieuw heel spannend gaat worden. Ze hebben een goede snelheid op het rechte stuk, wat het moeilijk gaat maken.”

F1-update: De kwalificatie in Mexico uitgebreid besproken