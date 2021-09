Kan Red Bull-talent Lawson Albon achterna? "Hij gaat F1 zeker halen"

Lawson combineert dit jaar de Formule 2 met de DTM. In het eerstgenoemde kampioenschap staat hij achtste, al komt dat vooral door drie uitvalbeurten en een diskwalificatie. Zonder die nulscores had de 19-jarige Nieuw-Zeelander een prominentere rol in de titelstrijd kunnen spelen. In de DTM doet hij dat wel. Sterker nog: met nog races op de Hockenheimring en Norisring voor de boeg koestert de Red Bull-coureur tien punten voorsprong op Marco Wittmann.

Compleet andere koek, maar Lawson staat op radar

Het toont zijn veelzijdigheid, maar in hoeverre draagt een DTM-titel eigenlijk bij aan zijn F1-kansen voor 2023? "Ik weet eerlijk gezegd niet in hoeverre DTM-succes mij dichter bij mijn ultieme droom brengt, maar het kan in ieder geval geen kwaad. Het past natuurlijk niet helemaal in mijn verdere carrièreladder [op weg naar de Formule 1], maar ik ben wel dankbaar dat ik in deze klasse mag rijden. Het niveau ligt heel hoog en qua kampioenschap is de DTM nog veel groter dan de Formule 2", laat Lawson in gesprek met Motorsport.com Nederland weten. "De combinatie met F2 vind ik ook fijn, vooral doordat er dit jaar grote gaten in de F2-kalender zitten. Andere coureurs hebben letterlijk twee maanden niet kunnen racen en ik heb wel veel kunnen rijden. Alhoewel het compleet verschillende auto’s zijn, is dat toch positief."

Waar Lawson nog voorzichtig is over zijn toekomstige F1-kansen, durft DTM-baas Gerhard Berger het al wel aan. "Ik weet honderd procent zeker dat Lawson de Formule 1 haalt. Waarschijnlijk nog niet volgend jaar, omdat hij nog meer ervaring in de Formule 2 nodig heeft. Maar hij is zonder enige twijfel een kandidaat voor de Formule 1", laat Berger aan onder meer Motorsport.com Nederland weten. "Ik was ook bij de Formule 1 in Monza en daar informeerden mensen al bij mij hoe Lawson het doet in de DTM, dat toont de interesse."

Het geldt voor Lawson als opkomend talent en Berger zegt dat het mes aan twee kanten snijdt. Zo kunnen coureurs die in de Formule 1 kopje onder zijn gegaan in de DTM weer terugvechten en wellicht een tweede kans afdwingen. "Nu kan ik eindelijk zeggen dat Albon zonder de DTM helemaal nooit was teruggekeerd in F1", lacht Berger in Assen. "Dat is natuurlijk gekheid, maar zijn geval laat het wel zien dat een coureur, als het in de Formule 1 een jaar niet lukt, zijn naam kan hooghouden in de DTM. Mensen in de Formule 1 kijken hier echt wel naar."

Switchen tussen verschillende rijstijlen

Albon heeft tijdens een interview met deze site aangegeven dat de directe relevantie beperkt is, aangezien F1 totaal niet te vergelijken is met de GT-racerij. In dat opzicht zegt DTM-succes niet alles, al ziet Berger het iets anders. "Ik heb altijd mijn twijfels bij coureurs die zeggen 'ik ben een specialist in formule-auto's en kan niet zo goed in andere auto's racen. Een goede coureur kan in mijn optiek alles. En Lawson laat dat ook zien hè. Toen ik in Monza was en even naar de Formule 2 keek, zag ik zijn naam alweer bovenaan. Dat is voor mij een echte coureur, je moet het allemaal kunnen."

Lawson kan inmiddels allebei en dat is ook broodnodig. Zo reed hij ruim een week geleden F2 in Monza, afgelopen weekend DTM in Assen, komende week weer F2 en de weken nadien DTM. Het is met andere woorden een kwestie van schakelen. "In het begin van dit jaar vond ik dat best lastig, maar voor mijn gevoel heb ik het nu aardig onder de knie. Het is trouwens lastiger om weer in de Formule 2-auto te stappen, ook al omdat we daar minder trainingstijd krijgen voor de kwalificatie. Sowieso zijn de rijstijlen compleet anders. We hebben in F2 geen ABS dus de techniek is al anders, we hebben geen stuurbekrachtiging en we hebben veel meer downforce. Dat maakt het in de F2-auto lastiger, eigenlijk is de DTM-auto fijner om te rijden."

Video: Samenvatting van de tweede DTM-race op het TT Circuit Assen