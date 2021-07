Red Bull stuurt medewerker de laan uit na racistische WhatsAppjes

Na initiële berichten van Sky Sports, bevestigde een woordvoerder van Red Bull Racing vrijdag aan Motorsport.com dat het team afscheid heeft genomen van de medewerker in kwestie. De medewerker is niet bij het publiek bekend als een van de vaste teamleden die gedurende het jaar in actie komt op de circuits.

De medewerker was begin deze week in opspraak geraakt nadat aan het licht was gekomen dat hij via WhatsApp een aantal berichten van racistische aard had verstuurd. De appjes vielen op zijn zachtst gezegd niet in goede aarde bij Red Bull, dat zich na de Britse Grand Prix juist nog uitsprak tegen racistische uitlatingen op social media, gericht aan het adres van Lewis Hamilton.

“Zoals we vorige week te kennen hebben gegeven veroordelen we welke aard van racisme dan ook. We hebben een zero tolerance policy wat betreft racisme binnen onze organisatie”, laat een woordvoerder van Red Bull weten. “De persoon in kwestie is niet langer een medewerker van Red Bull Racing.”

Red Bull, motorleverancier Honda en zusterteam AlphaTauri brachten op de maandag na de Britse Grand Prix verklaringen naar buiten waarin de drie partijen zich uitspraken tegen racisme. Kort daarvoor hadden ook Mercedes, de FIA en de Formule 1 al de racistische uitlatingen op social media na afloop van de race op Silverstone sterk veroordeeld.

'Rivaliteit mag nooit de lijn van racisme overschrijden'

“Hoewel de rivaliteit op de baan intens is wat betreft de strijd om het kampioenschap, mogen de emoties nooit de lijn van racisme overschrijden”, voegde Red Bull-teambaas Christian Horner eraan toe. “We tolereren binnen ons team geen enkele aard van racisme. Ik voel me er persoonlijk verantwoordelijk voor dat dit soort gedrag niet zonder gevolgen blijft.”

Lewis Hamilton sprak donderdag in Hongarije nog zijn waardering uit voor de ontvangen steun uit de Formule 1-gemeenschap. “Het is voor het eerst dat ik er niet alleen voor sta”, sprak de zevenvoudig wereldkampioen dankbaar.