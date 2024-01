'Red Bull stevent af op presentatie F1-seizoen 2024 op 8 februari'

Het zogenaamde 'launch season' in de Formule 1 krijgt meer en meer vorm. Williams en Sauber trappen het bal af met allebei een officiële presentatie op 5 februari. De topteams van het voorbije seizoen volgen pas later. Zo komt Aston Martin op 12 februari aan de beurt, een dag voor Ferrari. Mercedes en McLaren kiezen naar verluidt allebei voor een officiële presentatie op Valentijnsdag, oftewel op 14 februari. De top vijf uit het constructeurskampioenschap van vorig jaar zet daarmee volledig in op de tweede week van februari, op de constructeurskampioen na.

Volgens informatie van de Italiaanse afdeling van Motorsport.com mikt Red Bull Racing namelijk op een presentatie op donderdag 8 februari. Het zou een dag na Alpine zijn, dat op woensdag 7 februari zowel de Formule 1-auto als ook het strijdwapen voor het World Endurance Championship zal onthullen. Bij Red Bull is de hamvraag vooral of kijkers al veel van de daadwerkelijke RB20 te zien krijgen. Zo trok het team van Max Verstappen en Sergio Perez vorig jaar naar Amerika voor een presentatie die vooral in het teken stond van Ford. De autogigant werd toen aangekondigd als de motorische partner van Red Bull Powertrains vanaf 2026, als het nieuwe motorreglement van kracht moet zijn.

De jaren ervoor combineerde Red Bull Racing de presentatie steevast met een shakedown op het circuit van Silverstone, waarbij pottenkijkers vakkundig buiten de deur werden gehouden en waarvan de officiële beelden pas veel later in het seizoen werden vrijgegeven. Voor een gedegen technische analyse van de nieuwe Red Bull-auto is het dus traditiegetrouw wachten op de eerste officiële testdag van het F1-seizoen, die dit jaar op woensdag 21 februari in Bahrein wordt afgewerkt.

In de voorbije weken circuleerden er met name in Italië verhalen dat Red Bull een eerste crashtest met de neus niet zou hebben gehaald. Dit zegt echter niet veel, aangezien F1-teams zeker vijf à tien eigen crashtest laten uitvoeren per onderdeel, alvorens er een crashtest wordt uitgevoerd om het betreffende deel van de auto te laten homologeren door de FIA. In de crashtests die eraan voorafgaan, probeer teams logischerwijs de limiet op te zoeken door alle onderdelen zo licht mogelijk te maken. Door een crashtest niet te halen, kunnen ontwerpers die limiet vinden. Of zoals Helmut Marko het geheel samenvatte: "Als we de eerste crashtest meteen hadden doorstaan, dan hadden we pas een probleem gehad. Dan hadden we namelijk slecht werk geleverd."