Red Bull stelt vrouw die klacht tegen Horner indiende op non-actief

De rust binnen Red Bull Racing bleek nadat het onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner is afgerond nog niet helemaal wedergekeerd. De vrouw die de klacht in eerste instantie heeft ingediend is door de renstal nu op non-actief gezet, zo heeft deze site vernomen. De vrouw is tot een paar dagen geleden nog wel steeds aan het werk geweest voor het kampioensteam uit Milton Keynes.

Het nieuws volgt tijdens de openingsdag van de baanactie in Jeddah en na een roerige week. Jos Verstappen heeft na afloop van de Grand Prix van Bahrein van zich laten horen met een stevige oproep aan het adres van Christian Horner om op te stappen. Ook in Saudi-Arabië is de zaak wederom het gesprek van de dag in de paddock. Zo ging het tijdens de mediasessie met Max Verstappen nergens anders over, al hield de wereldkampioen zich vakkundig op de vlakte en liet hij noteren dat het nog altijd zijn 'intentie' is om het langlopende contract met Red Bull uit te dienen.

Het op non-actief zetten van de vrouw in kwestie is een volgende stap in de langslepende zaak. Het onderzoek naar het vermeend grensoverschrijdend gedrag heeft in totaal acht weken geduurd, waarna de Britse teambaas werd vrijgesproken. De inhoud van het onderzoek is niet bekend, maar nu is dus wel naar buiten gekomen dat de vrouw die de klacht indiende haar werk in ieder geval voorlopig niet mag uitvoeren. Red Bull Racing laat op navraag van Motorsport.com weten dat het niet inhoudelijk wil reageren op het nieuws. Een woordvoerder zegt: "We gaan hier niet op reageren, omdat dit een interne aangelegenheid is." Het is overigens ook nog niet bekend of de vrouw in beroep gaat tegen de uitkomst van het Horner-onderzoek.

Horner zelf heeft ook weinig over het onderzoek gezegd. Het is wel duidelijk dat de politiek achter de schermen verder gaan dan dat tot nu toe bekend is. Zo werd in Bahrein duidelijk dat de Thaise kant van het energiedrankjesconcern achter Horner staat. De teambaas werd op de grid uitgebreid gefotografeerd met Chalerm Yoovidhya en zijn vrouw. Na de race stond het trio vooraan om de 1-2 van het team te vieren. Red Bull-directeur Oliver Mintzlaff is naar verluidt dit weekend in Jeddah.