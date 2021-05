Cash App is een grote speler op de Amerikaanse en Britse markt. De mobiele applicatie biedt gebruikers de mogelijkheid hun eigen financiën te beheren, aandelen te verhandelen en te investeren in bitcoin, momenteel de meest populaire cryptocurrency in de wereld. Het logo van de nieuwe partner zal vanaf de Grand Prix van Monaco op de wagens van Max Verstappen en Sergio Perez prijken.

Teambaas Christian Horner over de nieuwe deal: “Sinds de oprichting is Red Bull Racing een stoorzender geweest door de status quo in de Formule 1 uit te dagen en de technologische grenzen te verleggen om de snelst mogelijke F1-auto te bouwen. Cash App heeft een vergelijkbaar motto. Daarom zijn we blij dat dit onze nieuwste partner wordt.”

Red Bull Racing is het derde Formule 1-team dat een samenwerking aangaat met een bedrijf dat gespecialiseerd is in cryptocurrency. McLaren werkt samen met het Turkse Bitci, Aston Martin heeft de handen ineengeslagen met Crypto.com.