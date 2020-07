Red Bull: Gridstraf Hamilton kwam er door video sociale media

Hamilton negeerde zaterdag tijdens de kwalificatie een gele vlag nadat teamgenoot Valtteri Bottas net voor hem van de baan was gegaan. Nadien ging Hamilton vrijuit omdat hij ook een groene vlag te zien kreeg en dat volgens de stewards misleidend was.

Later op zaterdagavond kwam er echter een onboardvideo van Hamilton online waarop duidelijk te zien was dat de wereldkampioen eerst een geel lichtpaneel passeerde. Zondagochtend ging Red Bull verhaal halen bij de stewards. "We kregen via sociale media te zien dat er een ander camerastandpunt was met een 360 graden camera", vertelde Horner onder meer aan Motorsport.com.

"Dat toonde duidelijk dat er langs een geel lichtpaneel werd gereden en dat leek hetzelfde als Mexico [waar Max Verstappen werd gestraft voor een soortgelijk vergrijp]. Daarom vroegen we de FIA om het nog een keer te bekijken en zij stelden dat ze die beelden nog niet hadden gezien. Door die beelden werd het een duidelijke beslissing voor hem."

Hamilton kreeg alsnog een gridstraf van drie plaatsen en moest de race als vijfde vertrekken. Er kwamen ook twee strafpunten bij op zijn licentie, zodat de Brit nu op zeven punten staat.