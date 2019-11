Bottas: “Red Bull sneller dan Mercedes op rechte stukken”

De afgelopen races hebben Red Bull Racing en Max Verstappen de smaak goed te pakken. De Nederlander zette in de kwalificaties in Mexico (al volgde een straf vanwege het negeren van een gele vlag) en Brazilië de snelste tijden neer en was in Amerika slechts zes honderdsten langzamer dan polesitter Bottas. Op Interlagos was Verstappen in de race ongenaakbaar. Dat viel ook Bottas, die uitviel vanwege een motorisch probleem, op.

Terugblikkend op de Grand Prix van Brazilië zei de Fin: “We wisten dat ze sterk zouden zijn maar ik denk dat ze nog sterker waren dan we hadden verwacht. En met name op de rechte stukken. Ze hebben een goede wagen in de bochten maar op de rechte stukken zijn ze nu beter dan Mercedes.” De Fin denkt in Abu Dhabi flink aan de bak te moeten om het seizoen goed af te sluiten. Gevraagd naar zijn verwachtingen antwoordde Bottas: “Close, close racing. Misschien vergelijkbaar met Interlagos. We rijden in elk geval op zeeniveau, dat lijkt voor ons wat beter te werken.”

Vorm Red Bull geen garantie voor 2020

De combinatie Red Bull-Honda verkeert momenteel in een uitstekende vorm. De formatie uit Milton Keynes kijkt daarom ook met vertrouwen uit naar 2020. Volgens Bottas is het echter geen zekerheid dat Red Bull komend jaar een serieuze bedreiging gaat vormen: “Als je kijkt naar de start en het einde van het seizoen, dan heeft Red Bull solide progressie geboekt. Als je die lijn doortrekt naar volgend jaar, dan zeker. Maar om eerlijk te zijn is het een compleet nieuw seizoen met een nieuwe auto. Ik weet zeker dat elk team progressie gaat boeken met de nieuwe wagen. Dat zal ook tijdens de tests gebeuren. Het is dus onmogelijk om iets te voorspellen. Iedereen begint vanaf nul, ook al zijn er weinig ingrijpende reglementsveranderingen. Het is en blijft een nieuwe auto.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper