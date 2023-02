Nadat Charles Leclerc met 1.31.024 de snelste tijd van de ochtendsessie had gereden - hij deed dit op C4-banden - keerden de auto’s om 15.15 uur lokale tijd terug de baan op voor het sluitstuk van de driedaagse test ter voorbereiding op het nieuwe F1-seizoen. Net als in de ochtend ging Sergio Perez voor Red Bull naar buiten, terwijl ook Valtteri Bottas en Alexander Albon wederom aan het werk gingen voor respectievelijk Alfa Romeo en Williams. Bij de zeven andere teams werd er van rijder gewisseld. Zo waren in de middag onder andere Lewis Hamilton (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari) en Fernando Alonso (Aston Martin) op het asfalt te vinden.

De coureurs trapten de middag af op de medium C3- en harde C2-band, maar gaandeweg de sessie gingen steeds meer rijders op een van de zachtere compounds naar buiten om een snelle ronde te proberen. Sainz was na de lunch de eerste die softs onder de auto kreeg. De Spanjaard rondde het circuit van Bahrein in 1.31.162, waarmee hij op een tiende van Leclerc plaatsnam op P2. Korte tijd later zette Sainz nog eens aan om in 1.31.036 over de streep te komen, waarmee hij nog maar 0.012 verwijderd was van de tijd die zijn teamgenoot in de ochtend had gereden.

Perez geeft concurrentie stof tot nadenken

De zon was inmiddels onder toen Hamilton met nog een uur en drie kwartier te gaan op pad ging op zachte C4’s. De Brit kwam in eerste instantie tot 1.31.245, waarmee hij twee tienden langzamer was dan de Ferrari-coureurs en zichzelf op P3 zette. Hamilton wisselde daarna naar de zachtste band, de C5. De zevenvoudig wereldkampioen verbeterde zich ondanks een slordige laatste sector naar 1.30.781, wat op dat moment genoeg was voor de eerste stek in de tijdenlijst.

Vervolgens was het de beurt aan Perez om er eens goed voor te gaan zitten. Met C4-banden - dus een stap hardere compound dan Hamilton - liet de coureur uit Guadalajara 1.30.616 noteren, waarmee hij de eerste positie in de tijdentabel overnam van de Mercedes-rijder. Hamilton kwam kort daarop nog eens met C5-rubber naar buiten. Hij verbeterde zich, maar bleef met 1.30.664 een halve tiende langzamer dan Perez en tweede staan. Vlak voor het ingaan van het laatste uur rekte de Red Bull-coureur het verschil met Hamilton verder op door 1.30.305 te rijden, waarmee hij onder de pole-tijd van vorig jaar zat (1.30.558), al moet daarbij worden opgemerkt dat tijdens het raceweekend de C3 de zachtste band is.

Veertig minuten voor het einde ging Bottas op C5-banden aan de slag. De Fin kwam op de zachtste band tot 1.30.827, waarmee hij zijn Alfa Romeo achter Perez en Hamilton op P3 plantte. Leclerc en Sainz zakten zodoende naar de vierde en vijfde stek in de tijdenlijst. Nadat Nyck de Vries in de ochtendsessie zijn laatste meters van deze test had gereden, rondde Yuki Tsunoda in de middag de voorbereiding van AlphaTauri af. De Japanner klokte met 1.31.261 uiteindelijk de zesde tijd, terwijl de rest van de top-tien gevormd werd door Kevin Magnussen (Haas), George Russell (Mercedes) en Aston Martin-rijders Fernando Alonso en Felipe Drugovich.

De teams hebben nu vijf dagen om alle data van de test te analyseren, voordat op vrijdag het Formule 1-seizoen 2023 in gang wordt gezet met de eerste vrije training voor de Grand Prix van Bahrein.

Uitslag derde Formule 1-testdag Bahrein:

Coureur Team Ronden Tijd (banden) 1 S. Perez Red Bull 133 1.30.305 (C4) 2 L. Hamilton Mercedes 65 1.30.664 (C5) 3 V. Bottas Alfa Romeo 131 1.30.827 (C5) 4 C. Leclerc Ferrari 67 1.31.024 (C4) 5 C. Sainz Ferrari 76 1.31.036 (C4) 6 Y. Tsunoda AlphaTauri 79 1.31.261 (C4) 7 K. Magnussen Haas 95 1.31.381 (C3) 8 G. Russell Mercedes 83 1.31.442 (C5) 9 F. Alonso Aston Martin 80 1.31.450 (C4) 10 F. Drugovich Aston Martin 77 1.32.075 (C5) 11 L. Norris McLaren 37 1.32.160 (C3) 12 P. Gasly Alpine 56 1.32.762 (C3) 13 A. Albon Williams 136 1.32.793 (C5) 14 E. Ocon Alpine 76 1.33.257 (C3) 15 N. Hülkenberg Haas 77 1.33.329 (C3) 16 O. Piastri McLaren 44 1.33.655 (C3) 17 N. de Vries AlphaTauri 87 1.38.244 (C3)