Red Bull heeft 'significante handicap' door windtunnelbeperking

Om een gelijk speelveld te creëren in de Formule 1 werd vorig jaar een systeem ingesteld waardoor de minste teams de meeste tijd krijgen om hun wagens te verbeteren. Red Bull sloot 2022 af als constructeurskampioenschap en kreeg daardoor de minste tijd. Het betekent dat Red Bull zo’n 25 procent van de beschikbare windtunnelruns minder mag gebruiken. Het team overschreed daarnaast in 2021 het budgetplafond, waarvoor het ook nog eens een straf kreeg.

Horner vindt het logischerwijs een ‘flink nadeel’, ook al kan hij nog niet zeggen hoeveel het precies scheelt. “We moeten het doen met wat we hebben”, zegt Horner in een persconferentie na de teampresentatie in New York. “Het team moet omgaan met de handicap die we hebben. Ze hebben het wat dat betreft wonderbaarlijk gedaan. Is het genoeg? Daar komen we over een paar weken achter [tijdens de Bahrein F1-test]. Het is zeker een significante handicap waar we een groot deel van het seizoen last van hebben. Maar het team heeft het volgens mij geaccepteerd. We doen ons best om er zo efficiënt mogelijk mee om te gaan. Als de RB19 op snelheid komt, zullen we weten of het genoeg is geweest.”

F1-wereldkampioen Max Verstappen heeft gedacht aan de impact, maar heeft alle vertrouwen in het ontwikkelingsteam onder leiding van Adrian Newey. “We hebben veel competente mensen in de fabriek”, aldus Verstappen. “Natuurlijk maakt dit het allemaal iets moeilijker. Maar ik bekijk het op deze manier en zit liever in deze positie dan dat we meer in de windtunnel mogen en tweede of derde worden in het kampioenschap, dat is helemaal niks. Ik weet zeker dat we iets preciezer moeten werken in de windtunnel, maar ik verwacht niet dat het een grote beperkende factor zal worden in onze jacht op de wereldtitel.”

De Formule 1-teams trekken later deze maand voor de test naar Bahrein. Daar begint het seizoen op zondag 5 maart.