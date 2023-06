Red Bull: Sidepodontwerpen Ferrari en Mercedes vooral vleiend voor ons

Toen de Formule 1 begin 2022 overstapte op een nieuw technisch reglement met het grondeffect sprongen met name de sidepods in het oog. Ontwerpers vreesden eenheidsworst en beklaagden zich over te weinig speelruimte, maar in de praktijk viel dat alles mee. Vooral het ontwerp van de sidepods bleek genoeg ruimte voor eigen interpretatie te bieden. Bij de eerste krachtmeting van de nieuwe auto's in Bahrein waren er grofweg drie uiteenlopende filosofieën te onderscheiden: zeropod bij Mercedes, inwash met de kenmerkende badkuip bij Ferrari en downwash bij Red Bull.

Het Red Bull-ontwerp kenmerkte zich door de sterk aflopende achterkant van de sidepods en door hooggeplaatste inlets aan de voorkant, waardoor er veel ruimte voor de luchtstroom onder de luchtinlaten door ontstaat - de zogenaamde undercut. Na de recente raceweekenden in Monaco en Barcelona valt te concluderen dat ook Ferrari en Mercedes steeds meer deze kant op zijn gegaan. Zo hebben het merk met de ster en de Scuderia absoluut nog geen één-op-één kopieën (waarover meer in deze technische analyse) van de Red Bull-sidepods, maar is de richting wel duidelijk.

Dat laatste is ook Paul Monaghan, hoofdengineer van Red Bull Racing, niet ontgaan. Gevraagd door Motorsport.com of deze convergentie in designs vroeg of laat onvermijdelijk was, reageert hij: "Nou, onvermijdelijk weet ik eigenlijk niet. Het is een soort open forum. Gaan andere teams rondetijd vinden door naar de vormgeving van onze auto te kijken? Als dat niet zo is, dan gaan ze het natuurlijk niet doen. Als dat wel zo is, dan moeten ze eerst het achterliggende idee nog begrijpen. Anders kun je alles wel kopiëren, maar zul je niet sneller gaan. In dat opzicht is het vooral vleiend."

Hij voegt toe dat Red Bull nog niet al te vaak in de huidige situatie heeft gezeten. "Als je teruggaat naar 2009, 2010 en zelfs 2011, toen wonnen we wel veel races, maar hadden we niet op al die momenten de beste auto. Vanaf 2014 was dat natuurlijk helemaal het geval doordat ons pakket duidelijk inferieur was vergeleken met wat Mercedes had. In dat opzicht is dit wel een compliment." Toch kan Monaghan zich van de genoemde jaren nog wel wat soortgelijke momenten herinneren. "Vraag McLaren hier in de paddock nog maar eens naar 2011. Zij kwamen begin dat jaar met hun auto voor de dag en die was niet bepaald snel. Op een gegeven moment introduceerden ze een uitlaatsysteem dat precies op dat van ons leek en toen waren ze ineens behoorlijk rap. In dat opzicht gebeurt het al vele jaren in de Formule 1 en zal het ook zo door blijven gaan."

Goede manier om veld dichter bij elkaar te krijgen

Een probleem vindt Monaghan dat niet. Sterker nog: hij ziet het voor de sport als geheel juist als iets positiefs. "Dit kopiëren is eigenlijk een manier om het veld dichter bij elkaar te brengen en dus om de sport gelijkwaardiger te maken. Er zitten natuurlijk geen copyrights op deze onderdelen, dus eigenlijk is het alleen maar een compliment. Ik moet zeggen dat we zelf ook niet immuun zijn voor kopiëren", duidt hij op de updates uit Spanje die geïnspireerd waren op Williams. "Anderen kijken naar onze auto en zullen daar invloeden van pakken als ze denken er sneller mee te gaan. Dit hoort bij de sport." Het sluit ook aan bij eerdere woorden van Max Verstappen, die in Barcelona liet weten dat F1 de regels lange tijd gelijk moet laten. Volgens de regerend wereldkampioen schuift het veld dan vanzelf in elkaar.