Red Bull: "Perez is nu minstens net zo snel als Verstappen"

Sergio Perez ging in 2021 aan de slag bij Red Bull Racing als vervanger van Alexander Albon. Hij had aanvankelijk tijd nodig om zich aan te passen aan de RB16B, een auto waar Max Verstappen prima mee uit de voeten kon. De Mexicaan won één keer en scoorde in totaal vijf podiumplekken. Reden genoeg voor Red Bull om Perez aan boord te houden voor 2022. Met de gloednieuwe RB18 begonnen beide heren op een gelijk speelveld. Hoewel de regerend wereldkampioen nog steeds boven Perez staat in de stand, heeft de Mexicaan inmiddels zijn beste vorm gevonden. In Monaco kwalificeerde hij zich voor Verstappen en won uiteindelijk de race.

Perez' eerste zege van het seizoen heeft hem naar de derde plek in de stand bij de rijders gebracht. Inmiddels heeft de man uit Guadalajara al 110 punten verzameld en dat is al meer dan de helft van zijn totale puntenaantal in 2021. Red Bull was al onder de indruk vóór zijn Grand Prix-zege in Monte Carlo en dat leverde hem een nieuw tweejarig contract op, wat hem tot minimaal eind 2024 bij de renstal houdt.

Motorsport.com legt Red Bull-chef Paul Monaghan de vraag voor wat de verschillen zijn tussen de twee coureurs en daarbij geeft hij aan dat de huidige auto Perez een stuk beter ligt. "Checo rijdt dit jaar erg goed. Hoewel de auto niet altijd naar zijn zin is, kan hij er prima mee uit de voeten", zegt Monaghan. "Ik vind het interessant om te zien dat ook Max goed met de auto overweg kan. En mijn hemel, dat kan hij echt! Verschillende meningen zijn er altijd tussen teamgenoten. Je moet niet vergeten dat we vorig seizoen aan het einde van een bepaald reglement zaten en wij waren daar met Max helemaal ingegroeid. En toen kwam Checo Max vergezellen als teamgenoot, meer konden we niet wensen toch?"

Monaghan suggereert dat Perez de auto nu de baas is en minstens net zo snel is als Verstappen in een Grand Prix-weekend, maar dat de Nederlander net even dat beetje extra weet te vinden in de kwalificatie. "Ik zeg niet dat het een bijzonder lastige wagen is, maar ik zeg ook niet dat het een makkelijke auto is. Op dit moment is Checo er blij mee en hij zit goed in zijn vel. Of Max ook op dat punt komt? Ja, maar vaak wat later in het weekend. Klaagt hij na het winnen of verliezen van een race? Klagen is het verkeerde woord, maar levert hij opbouwende kritiek? Ja, dat doet hij. Dit is iets wat we van hen beiden verwachten. Ik weet niet of de ene zich fijner voelt dan de andere. Maar Max rijdt beter dan ooit tevoren. We gaan zien wat er aan het einde van het jaar gebeurt."