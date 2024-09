Red Bull: Pérez kent zijn rol voor restant van F1-seizoen 2024

McLaren heeft sinds de Grand Prix van Italië een hoop discussies gevoerd over het al dan niet doorvoeren van teamorders. Het team heeft besloten Lando Norris te ondersteunen in zijn strijd om de titel met Max Verstappen, waarbij Oscar Piastri dus - indien nodig - een ondersteunende rol op zich moet nemen. Op die manier hoopt McLaren de druk op Verstappen op te voeren, maar die kan tegelijkertijd rekenen op de steun van Sergio Pérez. Teambaas Christian Horner maakt in Baku namelijk duidelijk dat Pérez zijn positie binnen het team kent.

"Het hangt er een beetje vanaf waar de rest staat", benadrukt Horner in gesprek met Sky Sports F1, gevraagd of zij teamorders zullen doorvoeren indien nodig. "Teamorders zijn altijd een controversieel onderwerp, maar Checo weet honderd procent wat zijn rol en taak is: Max ondersteunen tot het einde van dit kampioenschap [en helpen bij] het constructeurskampioenschap." Horner ziet in Pérez een ware teamspeler en wijst naar de Grand Prix van Abu Dhabi van 2021 om dat te bevestigen. In die race hield Pérez Lewis Hamilton flink op om Verstappen zo de kans te bieden aan te sluiten. "Voor ons is het plan vrij rechttoe rechtaan."

McLaren is Red Bull tot op slechts acht punten genaderd in het constructeurskampioenschap terwijl Verstappen een voorsprong van 62 punten verdedigt bij de coureurs. Red Bull leunt in het constructeurskampioenschap vooral op Verstappen, die goed is voor 303 van de 446 punten. Maar in Baku voelt Pérez zich thuis en dat is aan de resultaten te zien. Hoe dat dan precies zit? "Ik heb geen idee", erkent Horner. "Het is niet logisch, want het circuit heeft snelle rechte stukken, muren en 90-gradenbochten. Maar hij heeft hier altijd al de magie gehad. Als we een kampioenschap van 24 races in Azerbeidzjan zouden organiseren, dan zou hij behoorlijk moeilijk te verslaan zijn. Het is belangrijk om dat momentum mee te nemen naar de race."

Nieuwe energie

Pérez is dit jaar regelmatig onder het vergrootglas komen te liggen vanwege tegenvallende prestaties, al bleek op het circuit van Monza dat ook Verstappen moeite had met de balans van de RB20. Dat de regerend wereldkampioen ook worstelt met de auto, bevestigt dat Red Bull met problemen te maken heeft. Volgens Horner heeft dat Pérez ook weer hernieuwde energie gegeven, aangezien voor hem nu bevestigd is dat het niet alleen aan hem ligt. "Sindsdien denkt hij 'het ligt niet alleen aan mij' en dat heeft hem psychologisch opgevrolijkt", stelt Horner. "En we krijgen een paar circuits... we wisten altijd al dat deze baan en Singapore theoretisch gezien twee van zijn betere circuits moeten zijn.Hopelijk kan hij een sterk weekend hebben."