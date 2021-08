Lando Norris werd zondag in de eerste bocht van de Hongaarse Grand Prix van achteren aangereden door Valtteri Bottas. De Engelse McLaren-coureur kon vervolgens niet voorkomen dat zijn MCL35M in de zijkant van de RB16B van Max Verstappen schoof.

De wedstrijd werd direct na het incident stilgelegd en hoewel de rode vlag Red Bull de kans bood om reparaties uit te voeren aan de auto van Verstappen, kon een deel van de schade uiteindelijk niet op tijd worden hersteld. "Het was gewoon te veel", zei Horner.

Pas tijdens de race werd echt duidelijk hoeveel last Verstappen had van de immense schade aan de rechterkant van zijn bolide. Die schade was pas echt goed te zien op een foto die door de Formule 1 zelf op Instagram werd gepost.

De mecaniciens zagen zich in de pauze tot aan de herstart genoodzaakt enkel en alleen de hoogst noodzakelijke reparaties uit te voeren. Daarbij werd vooral onderhuids gekeken naar de beschadigde radiatoren, zei Horner. "De temperaturen waren torenhoog. We moesten in zeer korte tijd de leidingen rechtzetten en de rechterkant zo veel mogelijk repareren." De schade aan de leidingen en koeling roept natuurlijk vragen op over de staat van de nieuwe (derde) krachtbron die 's ochtends was gemonteerd. Die hield het de gehele race uit, maar Honda zal de PU tijdens de zomerstop grondig inspecteren.

Reparatie

De focus van Red Bull op het herstellen van de koeling en de leidingen betekende ook dat er nauwelijks tijd over was om het bodywork te herstellen. Alleen het bodywork van de sidepod werd vervangen, omdat daar tijdens het ongeval een gat in was geslagen. De splitter aan de onderkant van de auto en de vloer konden alleen maar provisorisch worden vastgezet.

De meest in het oog springende delen die waren geraakt, waren het bargeboard en de sidepod deflectors. Die waren vrijwel helemaal aan flarden gereden. Wat er nog aan restanten aan de wagen hing, werd door het team vakkundig weggehaald om te voorkomen dat ze uit elkaar zouden vallen en meer brokstukken zouden vormen.

Red Bull RB16B, het ontbrekende bargeboard Photo by: Giorgio Piola

Op de illustratie hierboven is in rood het deel van het bodywork aangegeven dat volledig ontbrak toen Verstappen terug was gekeerd naar de pitsstraat. Het gele deel werd vervolgens door de mecaniciens zelf verwijderd. De deflector voor de sidepod (het deel met daarop T3, Tezos) moest worden vastgeplakt aan het chassis.

Zoals bekend is vooral dit deel van deze generatie Formule 1-wagens erg gevoelig voor luchtstromen. Aan het cluster van vleugels en vinnetjes op en rond de bargeboards, vloer en sidepods wordt voortdurend door de teams gewerkt en het ontbreken ervan heeft dan ook een enorme impact op de prestaties van de auto.

Niet alleen beïnvloedt het de hoeveelheid downforce, maar het maakt de wagen ook erg instabiel, zoals Verstappen ontdekte. "De monteurs deden wat ze konden om me terug in de race te krijgen, maar ik had na het incident veel schade aan de auto en het was supermoeilijk om ermee te rijden", zei de Nederlander na afloop. "Er was veel overstuur en onderstuur door het verlies van downforce."

Verstappen mag dan teleurgesteld zijn geweest dat hij slechts negende werd – in afwachting van de uitkomst van het beroep van Sebastian Vettel – maar aan het einde van de titelstrijd weet hij dat één puntje het verschil kan maken voor wie de trofee van het wereldkampioenschap in handen krijgt.