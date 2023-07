Red Bull-rivalen: Kunnen gat niet dichten vanwege budgetplafond

Het huidige Formule 1-seizoen wordt gedomineerd door Red Bull Racing. De formatie uit Milton Keynes heeft alle races gewonnen en leidt met een grote voorsprong zowel het constructeurs- als het coureurskampioenschap. Hoewel concurrenten Mercedes en Ferrari gedurende het seizoen verschillende updates geïntroduceerd hebben, zijn ze nog niet in de buurt van een overwinning geweest. Deze teams willen graag meer verbeteringen aan de wagen aanbrengen om de stap naar een overwinning te zetten, maar vanwege het budgetplafond zijn verdere ontwikkelingen onmogelijk.

Ferrari-teambaas Frederic Vasseur erkent dat het budgetplafond grotere updates voor de auto's van zijn team tegenhouden. "We kunnen geen nieuwe projecten doen zoals we dat jaren geleden wel nog konden. We moeten aanpassingen aanbrengen in ons huidige project. In deze situatie hebben we denk ik een goede stap gezet." De Fransman geeft aan dat er minder ruimte is in de regels dan eerder. "De regels staan veel dwingender in het reglement dan eerder, het is daarom moeilijker een stap te zetten in het seizoen. Wij zijn, zoals iedereen, al bezig om volgend jaar een betere richting in te slaan."

Wolff: B-spec is niet mogelijk

Toto Wolff, teambaas van Mercedes, ziet dat zijn team de stap niet kan zetten vanwege de budgetregels. "Ik ben het met Frederic eens. Het budgetplafond is een echte beperking voor ons. We kunnen geen B-spec maken. Lewis [Hamilton] en George [Russell] laten duidelijk merken wat zij aan de auto veranderd willen hebben en dat kan simpelweg niet allemaal vanwege de financiële beperkingen. Daarom kijken we heel erg uit naar volgend jaar, om deze dingen te kunnen veranderen."

Ondanks dat Mercedes de titels uit het hoofd kan zetten, wil Wolff zijn team nog niet volledig op volgend jaar laten focussen. "Ik vroeg Niki [Lauda] een paar jaar geleden, wil je liever dit jaar de titel winnen of volgend jaar? Hij zei toen: beide. Dus ik denk dat het belangrijk is om te begrijpen hoe onze auto's werken door ze te blijven ontwikkelen. Tegelijkertijd moeten we niet terughoudend zijn met het inzetten van onze middelen voor de auto voor volgend jaar. Het is zoeken naar de balans, ik gok dat veel teams al voor een groot deel bezig zijn met de ontwikkeling van de auto voor volgend seizoen."