Duizenden coronatests klaar voor Oostenrijkse GP's

Het Oostenrijkse persbureau APA sprak uitgebreid met het biotech-bedrijf, dat een enorme logistieke operatie staat te wachten. Rondom de Grands Prix van Oostenrijk en Stiermarken werken er op de Red Bull Ring zo’n drieduizend mensen die allen meerdere malen getest moeten worden.

Vanaf deze week zijn er op het terrein van het circuit al twee testlocaties geopend, volgende week wordt dat aantal uitgebreid naar twintig, aldus een woordvoerder van Eurofins tegen APA. “Iedereen die op de Red Bull Ring werkt – dat zijn tenminste drieduizend mensen – mogen de zogeheten ‘rode zone’ alleen maar betreden met een bewijs van een negatieve test die niet ouder is dan vier dagen.”

Om er voor te zorgen dat die tests worden uitgevoerd heeft Eurofins vijftig verpleegkundigen extra moeten aannemen. De tests worden in een steriele omgeving afgenomen met een lange wattenstaaf in de neus. “De personen die getest worden komen naar de testlocatie, worden met een barcode in het systeem aangemeld en vervolgens door twee personen getest.”

Tweemaal per dag vertrekt er vanaf Spielberg een transport naar de Duitse plaats Ebersberg, waar de afgenomen tests – 24 uur per dag, zeven dagen per week – in een laboratorium kunnen worden verwerkt. Na 16 tot 24 uur is er dan een testuitslag bekend. Mocht een test positief uitvallen dan geeft het bedrijf dit door aan de locatiemanager van de FIA. Die gaat vervolgens aan de slag om maatregelen te treffen.

Eurofins verzorgt niet alleen de tests rondom de twee Oostenrijkse Grands Prix, maar ook die van de Grand Prix van Hongarije op 19 juli. Bij het vanuit Luxemburg opererende bedrijf zijn ook laboratoria in Engeland aangesloten en die kunnen worden ingezet om de komende dagen al in de fabrieken van de Engelse Formule 1-stallen te testen.