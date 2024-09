Red Bull richt zich op Austin voor mogelijke ommekeer in F1

Voor Red Bull Racing begon het seizoen 2024 nog voortvarend, maar de situatie is nu heel anders. Max Verstappen heeft al zes races geen zege gepakt en McLaren en Lando Norris blijven alsmaar naderen. Er zijn zorgen bij Red Bull, dat de balansproblemen van de RB20 maar niet verholpen lijkt te krijgen. Adviseur Helmut Marko gaf onlangs al aan er vertrouwen in te hebben dat de problemen opgelost worden, maar geeft in gesprek met OE24 aan dat dat nog in ieder geval twee raceweekenden moet wachten. "De komende twee races op de stratencircuits in Baku en Singapore zijn wat dat betreft van weinig betekenis. Austin zal uitwijzen of we de ommekeer kunnen bewerkstelligen", aldus de Oostenrijker, die daarmee wijst naar het feit dat de komende twee raceweekenden op stratencircuits met hobbels en hoge kerbstones - zwakheden van de RB20 - plaatsvinden.

In de zoektocht naar de oplossing, ziet Marko de bandentest op Monza als een goede mogelijkheid. Daar mag reservecoureur Liam Lawson, over wiens toekomst deze maand meer bekend zou moeten zijn volgens Marko, enkele meters maken die niet alleen nuttig zijn voor hem, maar ook voor het team. "We hebben een bandentest met Liam Lawson in Monza en tegelijkertijd zullen onze mensen analyseren waar we aanpassingen moeten doen", legt Marko uit. "We moeten het punt vinden waarop we tijdens de ontwikkeling een verkeerde afslag hebben genomen. We hebben al een paar overtuigende bevindingen, nu moeten we de bijbehorende technische veranderingen snel doorvoeren zodat de auto weer de juiste balans heeft."

De terugval van Red Bull dit seizoen heeft al geleid tot speculatie over de mogelijke oorzaak, mede doordat de RB20 begin dit seizoen nog dominant leek. Marko wees geruchten dat het vertrek van topontwerper Adrian Newey ermee te maken had, van de hand, maar erkent ook dat de commotie rondom teambaas Christian Horner begin dit jaar 'duidelijk niet geholpen' heeft. "Maar uiteindelijk is dit niet direct gerelateerd aan onze technische problemen, maar aan het vertrek van belangrijke mensen", stelt de Red Bull-adviseur. "Als bepaalde werknemers aan verandering toe zijn en een goed aanbod krijgen of een nieuwe kans zien, dan zullen ze die grijpen."

2026 nog ver weg

Door de tegenvallende prestaties blijven er geruchten rondgaan over de toekomst van Verstappen bij het team. De Nederlander heeft een contract op zak waarmee hij tot en met 2028 zeker is van zijn F1-zitje aldaar. Voor nu wil Marko zich niet hard maken voor het feit dat Verstappen dat contract ook volledig zal uitzitten. Gevraagd of hij in 2026 voor Red Bull rijdt, antwoordt Marko: "Dat is nog zo ver weg. We richten ons nu volledig op het wereldkampioenschap van 2024."