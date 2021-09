Red Bull rekent op F1-terugkeer Albon, keuze heeft invloed op De Vries

Het restant van dit 'silly season' focust zich vooral op Williams en Alfa Romeo. In de paddock twijfelt niemand eraan dat George Russell de overstap maakt naar Mercedes en dus komt er aan de zijde van Nicholas Latifi (die wel blijft) een zitje vrij. De Vries leek in eerste instantie spekkoper, maar recent wordt ook Albon aan het Williams-zitje gelinkt. Vreemd is dat niet. De Britse Thai kan op de volledige steun van Red Bull rekenen en het management van dat merk onderhoudt nog altijd goede contacten met voormalig VW-man en Williams-teambaas Jost Capito.

F1-rentree Albon volgende week al aangekondigd?

Het maakt dat de bal na een Russell-aankondiging eerst bij Williams ligt en dat die keuze veel invloed zal hebben op de kansen van De Vries. Horner schat de kansen van zijn poulain Albon in ieder geval zeer hoog in. "Alex verdient een zitje in de Formule 1 en er is ook veel interesse in hem voor volgend jaar. Wij doen wat we kunnen om hem aan een stoeltje te helpen en hopen dat niets ons in de weg staat om één van die kansen aan te pakken. De kansen doen zich voor doordat George de overstap maakt en doordat Kimi stopt", legt Horner in Zandvoort aan onder meer Motorsport.com Nederland uit. De Britse teambaas verwacht op zeer korte termijn al duidelijkheid: "Ik ben er vrij zeker van dat we het in de komende week kunnen regelen."

Vervolgvraag luidt of Albon in dat geval nog wel werk voor Red Bull Racing kan doen of zelfs onderdeel kan blijven van de Red Bull-familie. "Nou ja, wij willen hem vooral graag zien racen", reageert Horner. "We zullen er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen. Natuurlijk zijn er altijd obstakels, maar hij verdient gewoon een racezitje. Zo simpel is het. Momenteel zijn er goede gesprekken gaande en hopelijk kunnen we die in de komende dagen al afronden."

Wat zijn de kansen voor De Vries op een F1-zitje?

De uitkomst van die gesprekken is van cruciaal belang voor De Vries. Mocht Albon daadwerkelijk bij Williams terechtkomen, dan zal de coureur uit Sneek zijn bakens namelijk verzetten naar Alfa Romeo. Valtteri Bottas zal aldaar zijn landgenoot Kimi Raikkonen vervangen, maar dan blijft er nog altijd een zitje te vergeven. Het lijkt voor Alfa logisch om als klantenteam voor een Ferrari-coureur te gaan, maar Frederic Vasseur heeft niet voor niets laten weten dat alleen hij - en dus niet de Scuderia - over de rijdersbezetting voor 2022 gaat. Het maakt dat het best mogelijk is voor Alfa Romeo om voor twee coureurs uit de Mercedes-stal te gaan.

Waar Red Bull zonder enige terughoudend inzet op een F1-zitje voor Albon, blijkt Mercedes echter iets meer op twee gedachten te hinken. Ja, Wolff vindt dat De Vries een kans in de koningsklasse verdient, maar nee, hij wil de kersverse kampioen liever niet verliezen met oog op het volgende (en voor Mercedes laatste) Formule E-seizoen. "Nyck is een extreem belangrijk onderdeel van ons team. Ik waardeer zijn keuze enorm om na de Formule 2-titel te zeggen 'ik wil graag onderdeel van een fabrieksteam zijn en ga naar Mercedes in de Formule E'. Maar nu herkennen meer mensen zijn talent en daardoor zijn er gesprekken gaande. Voor ons is het belangrijk dat Nyck onderdeel van de familie blijft. Ik wil hem in dit stadium eigenlijk niet verliezen, al zal ik een overstap naar de Formule 1 natuurlijk niet blokkeren", aldus Wolff tegen onder meer Motorsport.com Nederland.

Dat laatste is te verklaren. Mercedes gaat nog één seizoen door als fabrieksteam in de Formule E en doorgaan met de huidige bezetting zou vanuit FE-oogpunt ideaal zijn. Een kans in de Formule 1 valt een coureur echter niet te ontnemen. Dan rest alleen nog de vraag hoe concreet die F1-gesprekken zijn en of De Vries dan bij Williams of eerder bij Alfa Romeo terecht kan? "Op dit moment ligt dat helemaal aan Alex Albon. Zoals Christian terecht aangaf, verdient hij een zitje. Hij is getalenteerd en ook een hele fijne jongen. Momenteel is hij de hoofdrolspeler in de hele stoelendans, de rest hangt daar eigenlijk van af. Verder heeft Nyck ook nog steeds een gegarandeerd zitje bij ons in de Formule E. Zoals gezegd zou ik hem graag in de Formule 1 zien, maar wil ik hem ook niet zomaar verliezen. Het is in dat opzicht een beetje dubbel."

Concreet betekent dit alles dat Mercedes in de komende week eerst moet aankondigen dat Russell promoveert en dat Bottas zijn stoeltje verliest. Daarna is Albon de eerstvolgende in de rij om te worden aangekondigd. Het zitje dat dan overblijft, zou voor De Vries kunnen zijn.

Video: Verdient Nyck de Vries een kans in F1? Nico Rosberg vindt van wel