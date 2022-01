Red Bull spant rechtszaak aan tegen vertrekkend hoofd aerodynamica

Afgelopen zomer werd middels een persbericht duidelijk dat Dan Fallows Red Bull Racing na ruim vijftien jaar trouwe dienst zou verlaten. Hij begon in 2006 als teamleider onder de vleugels van Adrian Newey en promoveerde in 2014 tot hoofd aerodynamica. In die functie is hij een belangrijke spil in het technisch hart van Red Bull gebleken, al besloot Fallows vorig jaar dat de tijd rijp was voor een nieuw avontuur. Dat nieuwe avontuur moet bij Aston Martin vorm krijgt, al blijkt de vraag wanneer dat precies mag een stuk lastiger te beantwoorden.

Zo is Fallows van mening dat een periode van zes maanden 'gardening leave' na bekendmaking van zijn vertrek volstaat. Dat is een periode waarin hij - juist vanwege het concurrentiegevoelige werk - niet bij een rivaal aan de slag mag. Die periode zou echter voor aanvang van het seizoen verstreken zijn, waardoor Fallows voor de eerste races al aan de bak wil bij Aston Martin als technisch directeur.

Red Bull denkt daar heel anders over. De formatie van Christian Horner heeft al eerder aangegeven dat het Fallows niet voor het eind van zijn huidige contract bij een concurrent wil laten werken. Wanneer dat contract precies afliep, wilde de teambaas tijdens het F1-seizoen nog niet zeggen, maar uit juridische documenten blijkt het om 31 december 2022 te gaan. Red Bull heeft derhalve een rechtszaak aangespannen en betoogt dat de periode van 'gardening leave' pas na afloop van het contract in kan gaan en dat Fallows pas in 2023 naar Aston Martin mag overstappen.

Uit die documenten blijkt ook dat Fallows na zijn aangekondigde vertrek uit de F1-tak van Red Bull is gezet en namens Red Bull Technologies aan de Valkyrie-hypercar moest werken. Na onvrede hierover is Fallows zelf opgestapt bij Red Bull. De aero-specialist betoogt echter dat hem de deur gewezen is en dat het contract daardoor niet meer van toepassing is. Red Bull heeft in een reactie aangegeven dat Fallows op eigen houtje is weggelopen en dat de bepaling in het contract - om niet voor 31 december 2022 en de 'gardening leave' bij Aston Martin te mogen werken - nog steeds geldig is.

Een eerste zitting heeft plaatsgevonden op 17 december en de documenten daarvan zijn ingezien door Motorsport.com Nederland. Uit die documentatie blijkt dat de eerste argumenten van Fallows zijn afgewezen en dat het betoog van Red Bull de voorkeur is gegeven. De zaak is daarmee echter nog niet afgesloten en wordt tussen 25 en 28 januari vervolgd met een nieuwe hoorzitting.

Lees meer over het vertrek van Fallows: Red Bull verliest hoofd aerodynamica Fallows aan Aston Martin